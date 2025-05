Nel bosco spaventevole | Recensione

La paura è una delle prime emozioni che proviamo da bambini. Spesso è causata dall’ignoto. Quando siamo piccoli infatti tutto è nuovo, ogni cosa è eccitante ma molte cose spaventano proprio perché sconosciute. Questa emozione quindi la si può affrontare in diversi modi. C’è chi la sfugge ed evita ciò che ci spaventa. Ma c’è anche chi l’affronta con coraggio per vedere da vicino se realmente la nostra paura ha motivo di esistere. Nel libro di cui andremo a parlare oggi si parla per l’appunto di paura. Nel bosco spaventevole, un albo illustrato scritto da Rosalba Troiano, illustrato da Mihaela Paraschivu e pubblicato da Sabir Editore nel settembre 2024.

La storia narrata in queste pagine è ambientata in Spauracchio Sotto le Guglie, un ridente villaggio dove la gente racconta sempre un sacco di storie strane. Ma il giovane protagonista, Sbruf, un topolino coraggioso, non ha paura di nulla. Lui vuole esplorare il bosco dietro al paese, anche se tutti gli dicono che è molto pericoloso. Gli raccontano di tantissimi mostri spaventosi e implacabili. Lui non crede a questa narrazione, così decide di avventurarsi in questo bosco spaventevole per scoprire cosa vi si nasconde. Lì, con grande coraggio e intraprendenza, scoprirà cosa si nasconde dietro alla paura.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

La prolifica autrice, Rosalba Troiano, attraverso il suo testo guizzante e scorrevole, accompagna il lettore nella storia per farlo immedesimare nelle dolci atmosfere atipiche e orrorifiche. Lo fa attraverso parole semplici, ma non scontate, che contribuiscono a rendere la narrazione magica con grande leggerezza e spessore al tempo stesso. Il messaggio che vuole trasmettere è chiaro sin dalle prime righe. La paura è lo spauracchio contro cui il protagonista si scontra. Una paura indotta e che non appartiene al piccolo Sbruf. Questo tema è affrontato con un testo ricco e scorrevole che rende la lettura piacevole e fluida.

Ciò che contribuisce in maniera determinante e immedesimarsi nelle vicende narrate sono le meravigliose illustrazioni di Mihaela Paraschivu. La talentuosissima illustratrice approda anche al mercato editoriale italiano dopo aver pubblicato diversi libri in Romania. Lo fa con questo stupendo albo illustrato, seguito poi da Ho perso il filo, scritto da Milvia e pubblicato da Albero delle matite. In questo libro ci si perde facilmente negli scenari che si schiudono pagina dopo pagina. Si entra in atmosfere eteree dai colori tenui e vibranti, con contorni quasi effimeri e sfuggenti.

Sabir Editore realizza un albo illustrato prezioso e traboccante di incantevole bellezza. L’importanza dell’alta qualità di stampa è dato dalle cromie eteree usate dall’illustratrice. La resa su carta è eccellente e rende i colori tenui ma carichi di colore, vivi e sembra quasi che siano tracciati a matita sulla pagina del libro. Questo dona alle diverse illustrazioni nelle pagine un maggior impatto visivo che rende il tutto coinvolgente ed esteticamente ammaliante. Stupenda anche la copertina e la quarta, come bellissime anche le sguardie del libro diverse tra loro.

Conclusione – Nel bosco spaventevole

Nel bosco spaventevole è un albo illustrato che trascina il lettore in un atmosfera meravigliosa, a tratti grottesca e brulicante di misteriosi esseri. Ogni pagina è piena di creature che sembrano venire da un mondo onirico, fantastico e di orrorifica fantasia. Si seguono le vicende del piccolo Sbruf facendonsi facilmente coinvolgere nella sua storia. Il giovane protagonista supera la barriera delle paure di chi lo circonda per seguire il suo desiderio mosso dal coraggio. Riusciamo ad essere coinvolti in questo suo percorso, sia tramite le parole del testo, sia tramite la dolcezza del piccolo topolino. La struttura del libro è divisa a metà. Una prima parte ci si carica di dubbi e paure riguardo quello che attende il protagonista. La seconda invece seguiamo Sbruf attraverso quegli scenari destrutturandoli e trovano man mano sempre più coraggio. Il tutto con una lettura scorrevole e sempre piacevole.

In conclusione Nel bosco spaventevole è un albo illustrato assolutamente consigliato. Un libro dall’impatto visivo sicuramente forte e atipico. La storia è dolce e leggermente paurosa, ma trasmette anche un importantissimo messaggio, quello di superare le proprie paure affrontandole. Un albo illustrato adatto nel periodo di Halloween, per le sue atmosfere creepy e grottesche, ma godibile per tutto l’anno. Soprattutto se si vuole raccontare una storia che narra ai più piccoli qualcosa di diverso dal solito e non uno dei tanti racconti melensi e scontati.