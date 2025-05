Nascondino al museo | Recensione

Il museo è un luogo che connette ognuno di noi alla conoscenza. Che sia storica, artistica o scientifica, ogni museo ci fa un prezioso dono d’arricchimento. Fondamentale quindi che i musei siano frequentati già dalla piccolissima età. Per poter acquisire un amore per la conoscenza che sarà poi importante nella loro crescita. Ovviamente di musei ne esistono di varie tipologie, ognuno diverso e ognuno che offre il suo bagaglio di conoscenze. Proprio dei musei si parla nel libro di cui andremo a parlare oggi. Nascondino al museo, è un albo illustrato scritto da Spak Abraham, illustrato da Anchorena Fabiola e pubblicato da Lapis Edizioni nel marzo 2025.

La storia narrata in questo albo illustrato vede come protagonisti Nina, Lola e Sam. Tre bambini che adorano giocare a nascondino. Ma questa volta scelgono un posto particolare dove giocare. Un luogo, che trasforma il loro gioco in un’incredibile avventura. Nina infatti si rifugia nel Museo di Storia Naturale. Lì, senza accorgersene, rimane chiusa dentro. Passeggiando nel silenzio delle sale espositive incontra degli strani amici a fargli compagnia. Come ad esempio un Apatosauro, un Mammut, un Gigantopithecus e un Megalodon. Queste meravigliose creature si animano e si adoperano per aiutarla. Cercheranno una via d’uscita per la piccola Nina. Che capirà di aver bisogno della collaborazione per poter finalmente uscire e tornare dai suoi amici.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Il testo di Spak Abraham è giocoso e allegro. Il lettore si trova anch’esso immerso nel fantastico museo in cui accadono cose surreali. Trascinati nella lettura dal piacere della scoperta e della conoscenza di cose sconosciute. Il tema dell’amicizia e della scoperta sono centrali nella storia e vengono affrontati in maniera leggera e delicata, quasi sottotraccia. Il testo è semplice e molto scorrevole, tutto scritto in stampatello e per quanto riguarda il discorso in prima persona. Mentre in corsivo per quanto riguarda il testo narrante. Il tutto rende la lettura dinamica e piacevole. Si scorrono le varie pagine in maniera fluida e spinti dalla curiosità di sapere come riuscirà la protagonista ad uscire dal museo.

Anchorena Fabiola realizza delle illustrazioni che giocano esattamente come fa anche il testo. I colori utilizzati per i personaggi vanno a contrasto con i fondali piuttosto tenui, desaturati e sabbiosi. Le sue illustrazioni riempiono le pagine e avvolgono come un abbraccio. Molto bella è poi la caratterizzazione, seguendo fedelmente la loro anatomia, degli animali preistorici. Ridisegnati in maniera da renderli subito assolutamente riconoscibili ma anche deliziosamente buffi al tempo stesso.

Lapis realizza un albo illustrato dolcissimo e divertente. Una dolcezza trasmessa dalle illustrazioni e anche dal testo dinamico e a tratti fumettistico. L’alta qualità di stampa rende l’impatto visivo molto piacevole e delicato nelle cromie tenui e dal gusto quasi retrò. Questo grazie all’ottima su carta che rende illustrazioni e testi ben nitidi e contrastati. Molto bella anche la copertina che dà un gran senso di accoglienza e familiarità al primo sguardo.

Conclusione – Nascondino al museo

Nascondino al museo è un albo illustrato che trascina il lettore in un mondo surreale dove le creature preistoriche di un museo prendono magicamente vita, accompagnando e aiutando la protagonista. Si segue la trama della storia incuriositi da questo curioso miracolo. Al tempo stesso ci si innamora anche del luogo museo. Un luogo che viene qualche volta associato a cose noiose o poco interessanti. In questo libro invece si fa leva sullo stimolo della curiosità del bambino e la sua emozione nella scoperta dell’affascinante mondo delle creature preistoriche.

La stessa struttura narrativa, giocata come libro lista e quindi sulla ripetizione, rende il ritmo del testo intrigante anche nel caso di letture ad alta voce. Il tutto accompagnato dalla dolcezza delle illustrazioni, che per quanto buffe e giocose, sono ricchamente dettagliate e dalla stimolanti suggestioni scientifiche. La fervida immaginazione del bambino viene quindi incoraggiata ad alimentare con la sua fantasia questo viaggio avventuroso e surreale. Inoltre viene anche trasmesso, come tema centrale della storia, l’importanza dell’amicizia e del gioco di squadra.

In conclusione Nascondino al museo è un albo illustrato assolutamente consigliato. Avvicina con dolcezza e amore ad un luogo che spesso non è a. La storia narrata è piuttosto semplice e lineare ma sufficiente a garantire una solida struttura narrativa alle stupende illustrazioni. Un libro consigliato a tutti gli amanti degli animali preistorici e delle storie surreali piene di dolcezza.