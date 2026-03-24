Naruto lancia il progetto “Naruto 72 Series”: un viaggio tra copertine e ricordi

C’è un nuovo progetto dedicato a Naruto che sta attirando parecchia attenzione, soprattutto tra chi è cresciuto con la serie. Si chiama “Naruto 72 Series” e, più che una semplice iniziativa celebrativa, sembra pensato proprio per ripercorrere tutta la storia del manga in un modo un po’ diverso dal solito.

L’idea di base è piuttosto chiara, mettere al centro le 72 copertine del manga e usarle come punto di partenza per raccontare momenti, scene e dettagli che hanno segnato il percorso della storia. Non si tratta solo di immagini iconiche, ma di veri e propri pezzi di memoria per chi ha seguito Naruto nel tempo.

Accanto a questo, è stato pubblicato anche uno speciale video promozionale che gioca molto sull’impatto che la serie ha avuto sui fan. Il titolo, “Our Life with Naruto”, già dice tanto, perché punta proprio su quel legame che si è creato negli anni tra la storia e chi l’ha vissuta capitolo dopo capitolo. All’interno del video sono stati inseriti anche 26 riferimenti nascosti, che verranno svelati il 26 marzo.

Un altro aspetto interessante del progetto riguarda il lato collezionabile. La “Naruto 72 Series” sarà infatti anche una linea di figure, con 72 design diversi ispirati alle illustrazioni di Naruto e degli altri personaggi. La prima annunciata riprende la copertina del volume 1, ma reinterpretata con uno stile più vicino all’anime, basato su una recente illustrazione ufficiale.

È il tipo di iniziativa che funziona soprattutto per chi ha un legame forte con la serie, perché non introduce qualcosa di completamente nuovo, ma prende elementi già conosciuti e li rilegge in chiave celebrativa. E forse è proprio questo il punto.

Naruto, nel tempo, è diventato molto più di un semplice manga. È una di quelle storie che accompagnano le persone per anni, e rivedere tutte le copertine in questo modo dà quasi la sensazione di tornare indietro, ripensando a quando tutto è iniziato.