My Hero Academia: Horikoshi svela la parte più difficile dell’arco finale

My Hero Academia si è concluso la scorsa estate e da allora il mangaka, Kohei Horikoshi, ha continuato a condividere pensieri e aneddoti sul processo creativo che lo ha portato alla conclusione del manga.

Attualmente è in corso in Giappone una mostra speciale di My Hero Academia che sta permettendo ai fan di osservare da vicino tutte le opere che hanno caratterizzato la serie. Un elemento interessante di questa mostra è che Kohei Horikoshi abbia condiviso anche alcune note su alcuni aspetti della sua esperienza. Il mangaka infatti ha parlato di quella che considera la parte più difficile dell’arco narrativo. Horikoshi fa facendo rifermento, sorprendentemente, allo scontro finale tra Dabi e Shoto Todoroki, che ha segnato una reunion familiare.

A quanto pare Horikoshi ha avuto difficoltà con lo scontro finale tra Dabi e Shoto perché voleva bilanciarlo a sufficienza per mostrare entrambe le famiglie in questa fase del manga, pur essendo sicuro che Shoto sarebbe riuscito a reggersi in piedi da solo. “Ogni singola battuta ha richiesto molto tempo, che ha avuto un impatto fisico sul mio corpo” ha condiviso il mangaka.

“Avevo deciso che l’intera famiglia Todoroki avrebbe fermato Toya frontalmente, tutti insieme, ma volevo evitare che Todoroki fosse ‘solo uno della famiglia’. Ho prestato attenzione all’equilibrio tra la storia della famiglia Todoroki e ‘la storia di come Todoroki sia diventato la persona che voleva essere’: queste storie si sovrappongono ma non si mescolano. Non so se sono riuscito a preservare bene questo equilibrio. Ma ero arrivato fin qui, quindi volevo finire di disegnare tutto” conclude Horikoshi.

Dopo il manga, anche la serie televisiva di My Hero Academia si concluderà quest’anno a ottobre. Sebbene non ci sia ancora una data di uscita ufficiale per la stagione finale, l’anime adatterà gli ultimi scontri contro All For One e Tomura Shigaraki.

La stagione finale di My Hero Academia sarà diretta da Naomi Nakayama per lo studio Bones e Yosuke Kuroda tornerà a occuparsi della sceneggiatura. Kenji Nagasaki svolgerà il ruolo di direttore creativo, Yoshihiko Umakoshi e Hitomi Odashima lavoreranno al character design e Yuki Hayashi che comporrà le musiche.