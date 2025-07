My Hero Academia: data di uscita ufficiale della stagione finale

La serie televisiva di My Hero Academia si concluderà quest’anno con l’ottava stagione di Studio BONES. E lo studio di animazione giapponese, nel giorno del compleanno di Midoriya, ha svelato ai fan la data di uscita ufficiale della stagione finale dell’anime. Fin dal suo annuncio, si sapeva che l’ottava stagione avrebbe segnato la fine dell’epico viaggio di Modoriya e degli altri eroi. La settima stagione si è conclusa con un cliffhanger mozzafiato, con Midoriya pronti a scontrarsi contro Shigaraki mentre All Might cercava di tenere a bada All For One.

L’ultima stagione di My Hero Academia andrà in onda il 4 ottobre, il che significa che i fan dovranno aspettare solo pochi mesi prima dell’ultima battaglia di Deku. Sul sito web ufficiale dell’anime, lo studio di animazione, BONES, ha annunciato la data di uscita ufficiale con la descrizione seguente:

“Oggi, 15 luglio, si celebra il compleanno di Izuku Midoriya, noto anche come “Deku”, l’amato protagonista della serie shonen. Per celebrare questo giorno speciale, è stata appena rivelata la visuale principale della stagione finale di My Hero Academia. L’attesissimo anime debutterà su Crunchyroll il 4 ottobre“. Tale annuncio è accompagnato da una nuova visual della stagione finale, visibile in fondo, con Deku in azione contro il suo avversario.

Quest’anno, in occasione dell’Anime Expo, durante il panel di My Hero Academia Kohei Horikoshi ha discusso di come abbia avuto molta più disponibilità a lavorare all’anime con Studio BONES dalla fine del manga. Nel farlo, Horikoshi ha anticipato di aver contribuito a creare nuove scene che originariamente non facevano parte del manga, il che significa che gli spettatori avranno accesso a scene inedite. Le parole esatte di Horikoshi sono le seguenti:

“Ora che il manga è terminato, ho potuto lavorare a stretto contatto con lo studio di produzione sull’anime e sul processo di produzione. Ho avuto l’opportunità di suggerire l’aggiunta di scene extra e livelli emotivi alle interpretazioni“. In occasione della pubblicazione dell’ultimo capitolo del manga, Horikosho ha colto l’occasione per rivisitare il finale creando alcune “scene post-credit” che hanno ulteriormente delineato il futuro degli eroi dopo la conclusione della loro battaglia più importante.

Ironicamente, l’ultima stagione di My Hero Academia non segnerà la fine dell’universo degli eroi sullo schermo. Infatti lo spin-off Vigilante: My Hero Academia, dopo una prima stagione di successo, tornerà sul piccolo schermo con una seconda stagione. Quindi Crawler, Pop Step e Knuckleduster saranno i nuovi rappresentanti del mondo di Horikoshi. Inoltre, sebbene non sia confermato, c’è anche la possibilità che la classe del Liceo Yuei possa tornare con un nuovo lungometraggio, dato che il film precedente non è stato confermato come ultimo del franchise.