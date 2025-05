Kohei Horikoshi aveva altri piani per un personaggio di My Hero Academia: di chi si tratta?

Il manga di My Hero Academia si è concluso lo scorso anno, e quest’anno sarà la volta della serie anime con l’ottava e ultima stagione di Studio BONES in arrivo questo autunno. Per celebrare la serie shonen di supereroi, in Giappone è stato pubblicato un nuovo fan book intitolato “My Hero Academia: Ultra Age: The Final Fan Book“, che non solo include nuovo materiale, ma anche un commento sorprendente del mangaka Koehi Horikoshi. Il commento rivela quelle che erano le intenzioni iniziali del mangaka su un personaggio specifico.

Si tratta di Toga e la settima stagione dell’anime aveva mostrato la fine del suo combattimento contro Ochaco e gli eroi. Questo l’aveva portata a rendendosi conto di non essere poi così diversa dai combattenti del crimine che stava affrontando. Grazie al suo scontro con Uravity, l’eroina che manipolava la gravità stava lottando per sopravvivere visto che lo scontro si stava rivelando fatale per lei. Ma improvvisamente Toga decide di fare una trasfusione di sangue a Ochaco, salvando la vita della studentessa. Grazie al fanbook, Kohei Horikoshi rivela che aveva apparentemente un piano diverso in mente per Toga.

Secondo l’editor di Kohei Horikoshi, Imamura, Toga doveva sopravvivere alla guerra finale. Ma alla fine il mangaka aveva cambiato idea. L’idea iniziale vedeva Toga in prigione dopo la lotta contro Shigaraki e All For One, trovando una nuova prospettiva di vita all’interno della reclusione. Un’altra idea di Horikoshi era di lasciare il suo status ambiguo, senza rivelare se fosse sopravvissuta o morta.

Horikoshi, secondo l’ultimo fan book, alla fine ha decide di uccidere Toga per assicurarsi che qualcuno fosse ritenuto responsabile della grande battaglia che avrebbe concluso la serie. Naturalmente, l’editor Imamura approva pienamente la scelta della morte di Toga, soprattutto perché, come sottolinea, la scena in questione aveva ottenuto ottimi ascolti. La bevitrice di sangue mutaforma è diventata uno dei più grandi villain della serie e lo è tuttora anche dopo la sua scomparsa.

Purtroppo, Kohei Horikoshi non ha accennato a un possibile ritorno sul mondo di My Hero Academia in futuro. Non ci sono sequel e/o spin-off nei piani del mangaka da quando ha concluso lo scontro con Shigaraki. Nonostante questo il franchise shonen passerà alla storia come una delle serie più iconiche sui supereroi.