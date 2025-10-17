I fan di My Hero Academia hanno di che gioire. Kohei Horikoshi, l’autore della serie, ha realizzato una nuova illustrazione per celebrare il “World Best Hero”, il mega sondaggio di popolarità mondiale tenutosi nel 2024. L’artwork sarà pubblicato nel numero autunnale di Jump GIGA 2025, in arrivo il 30 ottobre, insieme a vari contenuti extra e gadget esclusivi.

Si tratta di un’illustrazione totalmente inedita, disegnata a mano dallo stesso Horikoshi, che mette insieme i dieci personaggi più amati dai fan di tutto il mondo, i nuovi “Top 10 Heroes”. È una chicca che i lettori aspettavano con ansia: vedere i risultati del sondaggio trasformati in un’opera ufficiale dell’autore è un modo perfetto per celebrare quanto My Hero Academia sia diventato enorme in tutto il mondo.

Anche se l’esito del sondaggio è già noto ai fan più attenti, vedere i dieci vincitori reinterpretati direttamente da Horikoshi è tutta un’altra storia, un modo per dare nuova vita ai personaggi e celebrare il legame tra autore e community. È probabile che Jump GIGA dedicherà ampio spazio al dietro le quinte del sondaggio e alle parole di Horikoshi, sempre riconoscente verso i lettori che continuano a sostenere la sua opera dopo anni di serializzazione.

Oltre all’illustrazione, il numero includerà merchandise esclusivo, articoli speciali e forse anche uno sguardo ai prossimi progetti legati al mondo di My Hero Academia, che ha da poco concluso il manga ma continua a vivere attraverso spin-off e nuovi contenuti. È chiaro che l’universo creato da Horikoshi ha ancora tanto da raccontare, e ogni nuova uscita sembra un modo per tenere viva quella connessione tra i fan e i loro eroi preferiti.

Per i fan, l’appuntamento del 30 ottobre è imperdibile: sarà l’occasione perfetta per celebrare i propri eroi preferiti e aggiungere alla collezione un pezzo unico firmato da Horikoshi stesso. E chissà, magari tra queste tavole si nasconde anche un piccolo indizio sul futuro della serie, o forse un messaggio speciale per chi segue My Hero Academia fin dagli inizi.