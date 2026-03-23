MrBeast propone un remake di Naruto e si dice pronto a finanziarlo

In questo periodo si sta parlando parecchio dei remake nel mondo degli anime, soprattutto dopo le dichiarazioni legate a One Piece. A quanto pare, questa idea ha colpito anche MrBeast, che ha deciso di esporsi in prima persona.

Dopo aver seguito le novità sul progetto di Wit Studio, ha detto chiaramente che gli piacerebbe vedere lo stesso approccio applicato anche a Naruto. Non si è fermato a un semplice commento. Ha proposto direttamente ai produttori della serie di realizzare un remake, dichiarandosi anche disposto a dare supporto economico.

Una cosa che ha subito attirato attenzione è proprio questo aspetto. MrBeast non è nuovo a progetti ambiziosi, e quando decide di investire tempo e risorse in qualcosa, di solito lo fa fino in fondo. Per questo motivo, la proposta non è passata inosservata.

L’idea di un remake di Naruto, in effetti, è qualcosa di cui si parla da tempo. La serie originale è amatissima, ma allo stesso tempo porta con sé anche i limiti tipici delle produzioni di quegli anni, tra ritmo altalenante e una quantità piuttosto alta di episodi filler.

Un eventuale remake potrebbe quindi riproporre la storia in modo più diretto, con una qualità visiva aggiornata e una narrazione più vicina al manga originale. È lo stesso tipo di discorso che si sta facendo per altre opere, dove l’obiettivo è rendere la storia più accessibile anche a chi si avvicina oggi.

Ovviamente, al momento non c’è nulla di ufficiale. Si tratta di una proposta, e resta da capire se i produttori di Naruto decideranno di prenderla davvero in considerazione.

Allo stesso tempo, è interessante vedere come figure esterne all’industria degli anime inizino a interessarsi sempre di più a questo tipo di progetti. Segno che l’impatto di queste serie va ormai ben oltre il pubblico tradizionale.

Per ora resta tutto fermo a questa idea, ma è una di quelle situazioni che vale la pena tenere d’occhio.