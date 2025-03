Mr Terrific: Year One le origini del geniale supereroe in una miniserie DC All In

A maggio, le origini di Mr Terrific, l’eroe che apparirà anche in Superman interpretato da Edi Gathegi, vengono rivisitate e ampliate in una nuova serie DC All In, Mr Terrific: Year One!

Questa serie limitata di sei numeri segna il ritorno alla DC del giornalista, scrittore televisivo e conduttore del programma di reportage investigativo Reveal Al Letson, vincitore del Peabody Award, dopo il suo debutto nel 2017 nel DC New Talent Showcase. Letson è affiancato nella serie dal pluripremiato artista Valentine De Landro (Black Manta, DC Power: A Celebration, Infinite Frontier, Bitch Planet), dalla colorista Marissa Louise e dal letterista Lucas Gattoni. La serie sarà inoltre disegnata da Edwin Galmon (Cyborg), che realizzerà le sequenze del presente che sono parte integrante della storia.

DC has announced Mr.Terrific: Year One Written by Al Letson with art by Valentine De Landro! A 6 issue mini-series releasing on May 2025! Via:(aiptcomics.com/2025/02/18/d…) — DCUWORLD (@dcuworld.bsky.social) 18 febbraio 2025 alle ore 17:03

Inventore geniale e campione olimpico, la vita di Michael Holt era destinata alla grandezza. Ma quella vita si è interrotta quando la moglie Paula e il figlio non ancora nato sono rimasti uccisi in un incidente d’auto. Un tempo gli Holt condividevano il sogno ambizioso di usare la loro tecnologia per aiutare gli altri, ma dopo la tragedia Michael si è ritirato dalla società, vendendo le Holt Industries alla misteriosa e vile miliardaria tecnologica Athena Prescott. La rinuncia al suo sogno dà il via a una catena esplosiva di eventi, che porta l’eccezionalmente intelligente Holt dagli abissi della disperazione alle vette dell’eroismo come Mr Terrific.

Mr.Terrific: Year One #1 covers by Denys Cowan and Mitch Gerads releasing on 28th May,2025! pic.twitter.com/yUI3BygMMd — DCU Updates (@dcuworld) February 18, 2025

Al Letson ha dichiarato

“Valentine e io ci immergiamo in profondità e raccontiamo la storia delle origini di Mr Terrific come uomo e come supereroe. Amo il lavoro di Valentine da anni e lavorare a questa serie è stato un sogno. Non vedo l’ora che i fan vedano cosa stiamo preparando”.

Valentine De Landro ha aggiunto:

“Lavorare con Al, Marissa, Edwin e Lucas, oltre che con il team editoriale della DC, è stato un vero spasso. Sono entusiasta di contribuire alla storia di Mr Terrific, un personaggio che mi è piaciuto leggere nel corso degli anni”.