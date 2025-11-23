MF Ghost: svelati key visual, nuovo trailer e data d’uscita della stagione 3

I motori tornano a rombare: MF Ghost sta per ripartire con la sua terza stagione, e le novità appena annunciate hanno subito acceso l’entusiasmo dei fan. Il franchise continua a correre forte, e oggi abbiamo finalmente un quadro più chiaro di ciò che ci aspetta all’inizio del nuovo anno. La produzione ha infatti rivelato la key visual ufficiale, un nuovo trailer e, soprattutto, la data d’esordio: 4 gennaio.

La key visual presenta l’atmosfera familiare della serie, fatta di adrenalina, strade illuminate dai fari e quella tensione sottile che precede ogni gara. È un’immagine che mette subito in modalità hype, ricordando a tutti quanto il mondo creato da Shuuichi Shigeno sappia ancora colpire nel segno. Il trailer, invece, regala un assaggio di ciò che vedremo: nuove competizioni, rivalità sempre più accese e un focus ancora più intenso sulla personalità dei piloti e sul realismo delle corse.

Sul fronte musicale arrivano due conferme che hanno già attirato molta attenzione. La sigla d’apertura sarà “TIMELESS POWER feat. MOTSU” di Yu Serizawa, un brano che promette quell’energia esplosiva perfetta per accompagnare le scene ad alta velocità. L’ending, invece, sarà “Yokan no Tochuu Prod. Taku Takahashi (m-flo)” cantata da Himika Akaneya, un pezzo che sembra puntare su atmosfere più morbide e riflessive, perfette per chiudere ogni episodio con la giusta vibrazione emotiva.

Alla regia ritroviamo Tomohito Naka, che continua a guidare la serie presso lo studio FelixFilm. Una scelta che rassicura i fan: la coerenza stilistica e narrativa rimarrà salda, e la qualità vista nelle stagioni precedenti sembra destinata a proseguire senza intoppi.

Con la nuova stagione alle porte, MF Ghost si prepara a tornare più in forma che mai. Nuove sfide, nuovi piloti, nuove emozioni: tutto è pronto per far decollare un 2026 che si preannuncia infuocato per gli appassionati delle corse anime. E sì, il conto alla rovescia può ufficialmente partire.