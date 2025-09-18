MF Ghost: la stagione 3 arriverà a gennaio 2026, svelata una nuova teaser visual

La saga di MF Ghost non si ferma e ha già acceso i motori per la sua terza stagione, in arrivo a gennaio 2026. Per l’occasione è stata diffusa una nuova teaser visual che ci regala un assaggio del clima carico di tensione e velocità che ci attende.

L’anime, basato sul manga di Shuichi Shigeno (creatore di Initial D), è partito nell’ottobre 2023 e da subito ha catturato l’attenzione non solo degli amanti delle auto, ma anche di chi cercava una storia fresca e diversa. In fondo MF Ghost raccoglie l’eredità di Initial D, mantenendo il gusto per le corse ad alta tensione ma proiettandolo in un futuro fatto di nuove sfide e nuove tecnologie.

Alla regia troviamo Tomohito Naka, con Kenichi Yamashita alla sceneggiatura. Il design dei personaggi è firmato da Naoyuki Onda, che ricopre anche il ruolo di co-direttore dell’animazione, mentre le musiche sono composte da Akio Tobashi. L’animazione è affidata allo studio Felix Film, con il supporto della CG di directrain, per rendere al meglio le sfide tra bolidi lanciati a tutta velocità.

La trama ci porta in un Giappone futuristico, in cui le auto a guida autonoma hanno preso il sopravvento. Nonostante questo, le corse non sono sparite, anzi: il torneo MFG è diventato un fenomeno globale, con piloti che si sfidano a bordo di macchine leggendarie come Porsche, Ferrari e Lamborghini. Tra loro c’è Kanata Rivington, un giovane pilota cresciuto in una scuola di guida britannica che torna in Giappone per inseguire il proprio sogno e dimostrare tutto il suo talento.

Con la terza stagione alle porte, le aspettative sono alte: ci saranno nuove rivalità, gare sempre più spettacolari e la promessa di riportare sullo schermo quella miscela di tecnica, passione e adrenalina che ha reso MF Ghost un titolo amatissimo dagli appassionati di racing anime. L’appuntamento è fissato per gennaio: preparatevi a rimettere le mani sul volante.