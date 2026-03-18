Mayumi Tanaka: la doppiatrice di Luffy parla del futuro della sua carriera

Durante la cerimonia dei Seiyu Awards c’è stato un momento che ha attirato l’attenzione di molti fan degli anime. Sul palco è salita Mayumi Tanaka, la voce storica di Monkey D. Luffy in One Piece. Quella sera ha ricevuto il premio come miglior doppiatrice non protagonista grazie al personaggio di Turbo Nonna nell’anime Dandadan.

Durante il discorso di ringraziamento ha anche condiviso un pensiero piuttosto sincero sul suo futuro nel mondo del doppiaggio. Parlando davanti al pubblico, ha citato con grande rispetto Masako Nozawa, la leggendaria voce di Son Goku nella serie Dragon Ball.

Con il suo solito tono diretto e sincero, Tanaka ha detto di non pensare di riuscire a lavorare tanto a lungo quanto Nozawa. Allo stesso tempo però ha rassicurato i fan. La sua intenzione è continuare a dare il massimo ancora per circa dieci anni.

Le sue parole sono state accolte con grande affetto da chi segue il mondo degli anime da tempo. D’altronde Tanaka è legata a Luffy da decenni, e per moltissimi spettatori la sua voce è diventata parte inseparabile del personaggio.

In tutti questi anni la sua voce ha accompagnato praticamente ogni momento dell’avventura della ciurma di Cappello di Paglia, dalle primissime puntate dell’anime fino alle saghe più recenti. Proprio per questo le sue parole hanno colpito molti fan.

Allo stesso tempo il riferimento a Masako Nozawa ha ricordato quanto alcune voci siano diventate vere e proprie icone nel mondo dell’animazione giapponese. Nozawa, infatti, continua a interpretare Goku da moltissimi anni ed è ancora oggi una presenza centrale per la serie.

Più che un discorso nostalgico, il suo è sembrato quasi una promessa. Continuare a mettere energia e passione nei suoi personaggi ancora per parecchio tempo.

E per chi segue One Piece da anni, sapere che la voce di Luffy continuerà a far parte dell’avventura ancora per un bel po’ è sicuramente una bella notizia.