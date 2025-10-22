Masako Nozawa premiata come Persona al Merito Culturale in Giappone

Grande notizia dal mondo del doppiaggio: Masako Nozawa, la mitica voce di Goku, è stata ufficialmente riconosciuta come Persona al Merito Culturale dal governo giapponese. La cerimonia si terrà il 4 novembre presso l’hotel The Okura di Tokyo. È la prima doppiatrice di sempre a ricevere questo onore. E onestamente? Se lo merita davvero tutto.

Parliamo della donna che da quasi quarant’anni dà voce a Goku, Gohan e Goten. Una leggenda vivente, capace di rendere ogni urlo, ogni risata, ogni battuta parte della nostra infanzia. Sentire la sua voce è come tornare davanti alla TV a guardare Dragon Ball dopo scuola.

Tra i premiati di quest’anno c’è anche Keiko Takemiya, autrice de Il poema del vento e degli alberi, un manga che ha segnato un’epoca e aperto nuove strade nel racconto dei sentimenti. Due mondi diversi, l’animazione e il fumetto, che si ritrovano uniti nello stesso riconoscimento, a rappresentare quanto la cultura pop giapponese sia ormai parte dell’identità del Paese.

Questo riconoscimento, oltre a essere un premio per Nozawa, è anche una grande vittoria per tutto il mondo del doppiaggio e dell’animazione. Per anni il lavoro dei seiyuu non è stato considerato “alta cultura”, e ora finalmente riceve il rispetto che merita.

Masako Nozawa ha 88 anni, ma continua a prestare la voce al suo Goku con una passione incredibile. È impossibile immaginare il personaggio senza di lei. Ogni suo “Kamehameha!” è un pezzo di storia. La sua energia, la sua voce e il suo entusiasmo continuano a ispirare nuove generazioni di doppiatori e fan in tutto il mondo, dimostrando che la vera passione non ha età.

Insomma, questo premio non celebra solo una carriera, ma un’eredità. E se pensiamo a quante persone nel mondo si sono appassionate a Dragon Ball grazie a lei, è chiaro che Masako Nozawa non è solo una doppiatrice: è un’icona culturale. La sua voce ci ha accompagnato in così tanti momenti della vita che ormai fa parte della nostra memoria affettiva di fan.