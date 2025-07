MAO di Rumiko Takahashi diventa un anime: l’adattamento arriva nel 2026

Lo studio Sunrise ha annunciato che MAO, l’ultima manga di Rumiko Takahashi, diventerà presto un anime. Il debutto è fissato per la primavera del 2026. Per molti fan è una bella notizia, soprattutto perché si tratta dello stesso studio che ha animato InuYasha, quindi c’è già grande fiducia nel risultato. L’atmosfera tra misteri, maledizioni e mondi paralleli sembra perfetta per tornare a emozionarsi come un tempo.

Una storia tra due mondi

MAO racconta la storia di Nanoka, una ragazza che dopo un’esperienza di pre-morte finisce per incontrare Mao, un misterioso ragazzo legato a eventi soprannaturali. I due si muovono tra il presente e il periodo Taisho, dove si nascondono spiriti, maledizioni e segreti oscuri. La trama mescola elementi classici dell’horror giapponese con un tocco di avventura e sentimento.

Una leggenda che continua a stupire

Dopo averci regalato titoli storici come Ranma ½, Lamù e InuYasha, Rumiko Takahashi continua a reinventarsi senza perdere quello stile tutto suo che ha conquistato lettori in ogni parte del mondo. Con MAO, ha saputo ancora una volta mescolare mistero, folklore e personaggi affascinanti, mostrando che non ha mai smesso di evolversi.

MAO è iniziato nel 2019 sulle pagine di Weekly Shonen Sunday e ha già superato i 20 volumi pubblicati in Giappone. Nonostante la lunga carriera, la mangaka continua a conquistare lettori di ogni età.

Una produzione che punta in alto

La scelta di Sunrise per l’adattamento non è casuale. Lo studio ha già dimostrato di saper trattare le atmosfere create dalla Takahashi, e i fan sperano in un risultato all’altezza delle aspettative. Anche se non sono ancora stati svelati nomi del cast o del team di produzione, l’annuncio ha già creato molta curiosità tra gli appassionati.

Il manga in Italia

In Italia MAO è pubblicato da Star Comics, che ne cura l’edizione con regolarità. La serie è stata accolta positivamente anche da noi, soprattutto dai fan storici dell’autrice che ritrovano in questa nuova avventura lo stile inconfondibile della maestra del manga.