Lupin III La Stirpe Immortale arriva al cinema: data e trailer

Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures che racchiude il meglio dell’offerta anime, è orgogliosa di annunciare l’arrivo nelle sale italiane di Lupin III La Stirpe Immortale, il nuovo film diretto dal maestro Takeshi Koike (Redline, Animatrix). Dopo quasi trent’anni, il leggendario ladro gentiluomo torna protagonista di un lungometraggio animato in 2D che segna un evento atteso da generazioni di fan, un vero ritorno alle origini del mito di Lupin III e al suo spirito più autentico.

Con uno stile visivo inconfondibile, che si riconosce già dal trailer e dal teaser poster, Takeshi Koike prosegue la sua personale reinterpretazione dell’universo di Lupin The IIIRD, dopo gli OVA che si concentrano maggiormente sui personaggi comprimari La lapide di Jigen Daisuke, Goemon Ishikawa getto di sangue e La bugia di Mine Fujiko. Con Lupin the IIIRD – The Movie: La Stirpe Immortale, il regista giapponese porta a compimento la sua visione, restituendo al pubblico il “vero” Lupin, più oscuro, sensuale e spavaldo che mai.

Lupin III, il celeberrimo ladro gentiluomo creato dalla penna di Monkey Punch, questa volta si trova intrappolato con Fujiko, Jigen e Goemon su un’isola sperduta in mezzo all’oceano. L’aereo che li doveva portare alla scoperta di un fantastico tesoro infatti è precipitato, lasciandoli senza vie di fuga. Li insegue, come suo solito, l’ispettore Zenigata, deciso ad arrestare Lupin e tutta la sua banda. Presto, però, tutti si accorgono che sull’isola c’è qualcosa di strano: non è deserta, ma è popolata dai loro vecchi antagonisti, sconfitti da poco nella nazione dell’Unione Lovietica. Oltre a loro, sull’isola si nasconde un nemico invincibile o peggio, immortale, che sembra collegato a una vecchia conoscenza.

Lupin III La Stirpe Immortale segna infatti anche il ritorno di Mamo, storico antagonista apparso per la prima volta in Lupin III – La pietra della saggezza (1978), il primo film animato della saga. Takeshi Koike ne rielabora la figura come un essere immortale, maledetto e megalomane, in grado di riscrivere le leggi della vita e della morte.

Un villain mitico, ponte ideale tra le origini del franchise e il suo rinnovamento visivo e narrativo, in una nuova avventura che rappresenta l’apice di tutti film sul celeberrimo ladro gentiluomo. Grazie alla regia serrata, ai toni maturi e all’animazione 2D, questo nuovo capitolo si impone come un’esperienza cinematografica che unisce il fascino del classico e la potenza del moderno, rilanciando il personaggio di Monkey Punch per le nuove generazioni ma restando fedele al suo spirito ribelle e anarchico.

Quando viene a sapere di un leggendario tesoro, nascosto su un’isola che non compare su alcuna mappa, Lupin progetta un nuovo colpo impossibile. Giunto sull’isola spettrale, ad accoglierlo è una nube di veleno letale sprigionata da Muom, essere immortale che sogna di rifondare il mondo dalle sue ceneri. Accompagnato dagli inseparabili Jigen, Goemon e Fujiko, il ladro leggendario ha sole 24 ore per sopravvivere, ma come si sconfigge un nemico che non può morire?