L’ultimo arco di The Heroic Legend of Arslan: il manga di Hiromu Arakawa si avvicina alla conclusione

The Heroic Legend of Arslan, la serie storica disegnata dalla creatrice di Fullmetal Alchemist, Hiromu Arakawa, sta per raggiungere il suo arco finale. Il manga, basato sulla celebre light novel di Yoshiki Tanaka (Legend of the Galactic Heroes), ha catturato l’attenzione degli appassionati di fantasy storico grazie alla sua trama ispirata alla Persia antica. Con più di un decennio di serializzazione alle spalle, la serie si avvicina alla sua conclusione e per l’occasione riceverà una speciale promozione sulla copertina del numero 4/2025 di Bessatsu Shonen Magazine, in uscita il 7 marzo 2025.

Un’epica storia di tradimenti e battaglie

Ispirata alla mitologia persiana, la storia segue le vicende del giovane Principe Arslan, erede del potente Regno di Parsa, governato dal severo Re Andragoras III. A soli 14 anni, Arslan partecipa alla sua prima guerra contro il vicino regno di Lusitania, una nazione fanatica e aggressiva. Tuttavia, il regno di Parsa viene tradito dal generale Kharlan, che porta alla disfatta dell’esercito reale e alla caduta della capitale Ecbatana.

Mentre il re viene catturato, Arslan riesce a fuggire grazie all’aiuto del fedele generale Daryun. Inizia così il viaggio del giovane principe per riconquistare il trono, affiancato dal brillante stratega Narsus e dal suo servitore Elam. Lungo il cammino, Arslan raccoglie nuovi alleati come la guerriera sacerdotessa Farangis, il bardo Gieve e la fiera bandita Alfreed, mentre affronta oscure verità sul proprio passato e sulla sua legittimità come sovrano.

Mentre il romanzo originale si è concluso nel 2017, il manga ha continuato la sua serializzazione sotto la guida artistica di Hiromu Arakawa, che ha saputo mantenere intatta la profondità narrativa dell’opera originale con il suo stile inconfondibile. L’adattamento anime del 2015 ha portato nuova attenzione alla serie, anche se non ha mai ricevuto una seconda stagione.

Con l’arco narrativo finale alle porte, il destino di Arslan e dei suoi compagni verrà finalmente svelato. I fan attendono con impazienza di scoprire se il principe riuscirà a reclamare il suo trono e se il Regno di Parsa potrà risorgere dalle ceneri del tradimento.

Fonte Comic Book – Twitter