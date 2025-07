Lontano, lontanissimo | Recensione

Per molti, il giorno del proprio compleanno è forse uno di quelli più memorabili dell’anno. Da bambini lo è ancora di più e lo si attendeva spesso con grandi aspettative. Ma non sempre il giorno del compleanno è tutto rose e fiori. Per alcuni veniva vissuto con disagio, preoccupazione e tanti altri problemi più o meno gestibili. Proprio del giorno del compleanno e delle particolarità di questa giornata, si parla nel libro di cui andremo a parlare oggi. Lontano, lontanissimo, è un libro scritto e illustrato da Ilaria Perversi e pubblicato da Lapis Edizioni nell’aprile 2025.

La storia racconta di Martina. Lei è l’unica bambina della sua classe a compiere gli anni durante le vacanze estive. Quindi, ogni anno, quando le chiedono “Dove vuoi festeggiare il tuo compleanno?”, lei risponde sempre: “Lontano, lontanissimo!”. Ogni volta Martina viaggia verso montagne innevate, giungle misteriose e metropoli sfavillanti, per spegnere le candeline sulla sua torta. Ma poi qualcosa va storto. Un imprevisto la costringe a rimanere a casa. A quel punto Martina deve affrontare una sua paura che non aveva mai voluto ammettere. Non partendo, gli altri si ricorderanno del suo compleanno? Così scoprirà tutto l’affetto che la circonda. Il vicino di casa finalmente può farle gli auguri il giorno giusto, la zia la chiama senza problemi di segnale, e la sua migliore amica festeggia con lei. Martina così potrà spegnere le candeline senza esprimere alcun desiderio, perché si è già avverato.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Il testo di Ilaria Perversi è frizzante e avventuroso. Il lettore segue la protagonista della storia in giro per il mondo a festeggiare il suo compleanno. Spinto dalla curiosità e forse un pizzico d’invidia. Viene trascinato nella lettura dal piacere della scoperta dei compleanni nei vari continenti che Martina festeggia. C’è la scoperta quindi e sembra esserci anche la felicità della protagonista di viaggiare. Ma poi, un imprevisto svela che dietro questa parvenza si cela qualcosa di diverso. Il testo è semplice e piuttosto scorrevole, con la storia che scivola armoniosamente pagina dopo pagina.

Anche dal punto di vista delle illustrazioni Ilaria Perversi compie un buon lavoro di costruzione e messa in scena. I colori utilizzati per i personaggi e per le ambientazioni sono ricchi di colori, varietà e trasmettono gioia e allegria. Vanno poi in contrasto nelle fasi più critiche della storia che si caratterizzano da dominanze più fredde e leggermente cupe. Le sue illustrazioni finali poi avvolgono come un dolce e amorevole abbraccio che va in sintonia con la svolta finale rasserenante della storia. Interessante è poi anche la caratterizzazione dei personaggi e delle varie ambientazioni in cui la storia si svolge.

Lapis realizza un albo illustrato dolce, fantasioso e con un profondo messaggio. Il tutto realizzato con grande qualità di stampa su un’ottima carta che riesce a rendere ancor più vivide e brillanti le illustrazioni. Molto bella anche la copertina di grande impatto e le sguardie con la mappa del mondo che campeggia nella stanza di Martina.

Conclusione – Lontano, lontanissimo

Lontano, lontanissimo è un albo illustrato che mostra un modo diverso di vedere le cose. Il compleanno festeggiato dalla protagonista, così bello, ricco e fantasioso, in realtà nascondeva anche una fragilità della protagonista. Era il suo modo di evitare di affrontare le paure. Questo libro è dunque possibile leggerlo a più livelli e con diverse chiavi di lettura. Si riesce ad entrare nel mondo e nella visione della protagonista, scoprendone le sue gioie e le sue fragilità. La struttura narrativa ha poi due fasi. La prima, molto discorsiva, frizzante e vive sulle ali dell’entusiasmo e della gioia della protagonista. Poi, nella seconda, questo mondo si incrina e vengono fuori le paure e le insicurezze della bambina. Infine queste sono portate via da una realtà decisamente migliore di quella che si aspettava.

Un albo illustrato che parla a tante diverse sensibilità e all’importanza di aprirsi agli altri e dare a chi ci sta intorno la possibilità di dimostrarci il loro affetto. In conclusione Lontano, lontanissimo è un albo illustrato consigliato per la sua tematica profonda affrontata in maniera leggera e dolce. Una lettura che con dolcezza e amore ci fa entrare nel mondo e nel modo di vedere dei bambini. Consigliato quindi a tutte le età, sia per i più piccoli che per gli adulti.