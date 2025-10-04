Lo strampalatissimo diario di Leonardo da Vinci | Recensione

Leonardo Da Vinci è molto probabilmente l’italiano più famoso al mondo. Insieme ad Einstein è l’emblema mondiale della genialità.

Tutti lo conosco, tutti lo ammirano. Di lui si conoscono i suoi studi, le geniali scoperte, intuizioni e opere. Quello di cui non si sa molto, invece, è come fosse stata l’adolescenza di questo incredibile genio.

Non si sa che idee ha avuto, cosa ha fatto e tutto il resto. Nel libro di cui andremo a parlare oggi si scopre per l’appunto questo. Lo strampalatissimo diario di Leonardo da Vinci, è un libro scritto da Stella Nosella, illustrato da Chiara di Vivona e pubblicato da Storybox Edizioni nel marzo 2025.

Quello di cui vi andremo a parlare oggi è il quinto volume di questa fortunatissima serie di diari che ha visto: Lo strampalatissimo diario di Dracula il Vampiro, di Babbo Natale, di Tutankhamon e di Cenerentola.

In questo delizioso volume troviamo come protagonista il curiosissimo Leonardo da Vinci.

Il giovane inizierà a muovere i suoi primi passi nel mondo dell’arte e della cultura del Rinascimento con le sue incredibili intuizioni e invenzioni.

Lo seguiremo nelle sue giornate tra Anchiano, Vinci e dintorni, all’età di 11 anni. Vedremo come si destreggia tra invenzioni improbabili, ispirazioni assurde e qualche inevitabile fallimento.

Ad accompagnarlo c’è Obi, un vivace falchetto dal carattere piuttosto particolare, il nonno Antonio, lo zio Francesco, Nino Scambiatutto che vende oggetti affascinanti, Nina, la donna tuttofare, e Giacomo, che osserva e ascolta gli strampalati progetti di Leo.

L’obiettivo del giovane genio è quello di progettare il carretto più veloce del mondo in tempo per la Festa dell’Unicorno. Riuscirà in questa ambiziosa impresa?

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Il testo di Stella Nosella è divertente e accattivante. Il lettore viene subito catturato dalla curiosità e avvolto dal fascino della genialità del protagonista. Man mano che si procede il divertimento è sempre più dilagante, come pure lo stimolo alla curiosità e creatività.

Tutte le vicende che vedono protagonista il giovane Leo sono arricchite da dialoghi spassosi tipici della battuta pungente e dissacrante toscana.

La lettura quindi, grazie ad un testo semplice, ma al tempo stesso ricco, è molto scorrevole. Il tutto scritto con un font ad alta leggibilità, che lo rende ancor più godibile.

Pagina dopo pagina la trama si intreccia e alimenta il divertimento e la fantasia. Una menzione va fatta anche per l’accurata documentazione storica che rende ancor più ricca e solida la struttura narrativa.

Chiara di Vivona realizza dei disegni che sono perfettamente funzionali al testo.

Le illustrazioni il bianco e nero arricchiscono le pagine e rendono il testo ancor più divertente e intrigante. Leo è stato perfettamente caratterizzato, come anche tutti gli altri personaggi e comprimari, in maniera buffa e descrittiva allo stesso tempo.

Lo stile del disegno è giocoso e fresco. Questo alleggerisce anche le pagine con delle composizioni che le rendendono sempre vivaci e mai eccessivamente pesanti.

Questo è il primo libro che recensiamo di Storybox Edizioni. Per chi non la conoscesse, Storybox Creative lab è una casa editrice indipendente nata nel 2016 come officina creativa e packager editoriale specializzata nella creazione di contenuti.

Dal 2018 è diventata anche casa editrice digitale producendo ebook e audiolibri per bambini e infine nel novembre 2021 è approdata nelle librerie tradizionali.

Nonostante la sua giovane età, però, ha già sfornato dei bellissimi libri, di cui questo ne è solo l’ultimo esempio.

La qualità di stampa, dell’impaginato e della confezione è senza dubbio di alto livello, che non ha nulla da invidiare a case editrici più grandi e blasonate.

Conclusione – Lo strampalatissimo diario di Leonardo da Vinci

Lo strampalatissimo diario di Leonardo da Vinci è un albo che racconta di un piccolo grande genio in chiave divertente e intrigante. Lo fa in maniera spassosa e semopre coinvolgente.

La lettura è quindi scorrevole e disseminata di tante piccole gag che intrattengono e incuriosiscono. Il testo e le illustrazioni sono armoniosamente interconnesse.

E il protagonista è rappresentato in una maniera in cui il giovane lettore può subito immedesimarsi ed essere coinvolto dalle sue mirabolanti avventure.

Lo strampalatissimo diario di Leonardo da Vinci è un ottimo strumento per avvicinare i più piccoli alla conoscenza di uno dei più grandi geni della storia.

Uno stimolo che alimenta la conoscenza e la curiosità in maniera divertente ed accattivante.

In conclusione, si tratta di una lettura assolutamente consigliata per i giovani, ma adatta anche ai più grandi che possono farsi quattro risate in leggerezza.