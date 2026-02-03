LiSA arriva per la prima volta in Italia con un concerto evento

Questa è una di quelle notizie che, fino a poco tempo fa, sembravano quasi irrealistiche. E invece è tutto vero: LiSA arriverà per la prima volta in Italia con un concerto dal vivo. La data da segnare è 15 settembre 2026, location Unipol Forum di Assago, e per molti fan sarà finalmente l’occasione di vedere sul palco una delle voci più riconoscibili legate al mondo degli anime.

La tappa italiana farà parte del tour Europe / UK “15 Live Is Smile Always”, pensato per portare LiSA davanti al pubblico europeo. Al momento, quella di Milano è l’unica data annunciata nel nostro Paese, quindi si tratta di un appuntamento unico per chi la segue da anni ma non ha mai avuto modo di vederla dal vivo.

Per quanto riguarda i biglietti, la vendita partirà alle 10:00 del 30 gennaio su TicketOne. È prevista anche una prevendita il 29 gennaio riservata a chi è iscritto alla newsletter del Comicon, un dettaglio da tenere d’occhio per chi vuole provare ad assicurarsi un posto in anticipo.

Dietro il nome LiSA c’è Risa Oribe, cantante nata a Seki, nella prefettura di Gifu. Negli anni il suo percorso si è intrecciato sempre di più con il mondo degli anime, fino a diventare una presenza costante per chi segue questo tipo di produzioni e riconosce la sua voce dopo poche note.

Molti la conoscono per i brani legati a serie come Demon Slayer, Sword Art Online, My Hero Academia e Fate/Zero, ma il suo nome è tornato a circolare molto anche di recente grazie a Solo Leveling e alla collaborazione con Felix degli Stray Kids. Canzoni che, col tempo, l’hanno resa familiare anche a chi non segue solo il mercato giapponese.

Tra i pezzi più noti c’è sicuramente “Gurenge”, usata come opening di Demon Slayer. Il brano ha superato i 2.250.000 tra vendite fisiche, download e streaming, arrivando al riconoscimento di triplo Disco di Platino. Un dato che aiuta a capire perché questa data italiana stia facendo così tanto rumore.