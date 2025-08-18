Liar Game: in arrivo l’anime targato Madhouse?

Sta girando in rete un rumor che ha acceso l’attenzione dei fan: sembra che Liar Game, il manga di Shinobu Kaitani, diventerà un anime. A quanto pare ci lavorerebbe lo Studio Madhouse e l’uscita sarebbe prevista per il 2026.

Liar Game è stato pubblicato tra il 2005 e il 2015 su Young Jump. La storia segue Nao Kanzaki, una ragazza ingenua che finisce coinvolta in un gioco crudele fatto di inganni e soldi. In questa situazione incontra Shinichi Akiyama, un ex truffatore con un passato difficile, che decide di darle una mano per affrontare la sfida.

Il manga ha ottenuto grande successo per la sua capacità di mescolare tensione, psicologia e colpi di scena continui. Non a caso, nel tempo è stato adattato anche in live action, con una serie televisiva e due film che hanno rafforzato la popolarità dell’opera in Giappone. Tuttavia, l’anime era sempre rimasto un sogno nel cassetto per i fan, che chiedevano a gran voce un adattamento animato degno della storia.

Se il rumor venisse confermato, l’arrivo di Madhouse alla regia sarebbe una garanzia di qualità. Lo studio, che ha dato vita a serie come Death Note, Hunter x Hunter e One Punch Man, ha infatti già dimostrato di saper gestire atmosfere cupe e scenari dove la tensione psicologica è al centro della trama.

Per ora, non ci sono ancora conferme ufficiali né dettagli su cast o staff di produzione. Ma la sola possibilità che Liar Game sbarchi finalmente in versione anime ha già scatenato discussioni e aspettative altissime nella community. In tanti si stanno già chiedendo come verranno rese sullo schermo le partite più memorabili del manga e se l’adattamento riuscirà a mantenere la stessa intensità delle pagine originali.

Il 2026 potrebbe essere l’anno in cui milioni di spettatori vedranno per la prima volta sullo schermo le sfide del gioco di bugie più famoso dei manga.