Liar Game: l’annuncio ufficiale dell’anime con trailer e visual

Dopo tante voci e speculazioni, è arrivata la conferma che i fan aspettavano: Liar Game avrà finalmente un adattamento anime. La conferma è arrivata direttamente da REMOW Co., Ltd., che ha svelato anche la prima key visual e un trailer di presentazione. L’uscita dell’anime è fissata per il 2026, ma per sapere su quali piattaforme arriverà fuori dal Giappone dovremo aspettare ancora un po’.

Per chi non lo conoscesse, Liar Game è un manga di Shinobu Kaitani uscito in Giappone tra il 2005 e il 2015. Al centro della storia c’è un gioco psicologico crudele, fatto di bluff e tradimenti. La protagonista è Nao Kanzaki, una ragazza troppo sincera per un contesto del genere, che finisce suo malgrado coinvolta. A cambiare le cose sarà l’incontro con Shinichi Akiyama, un ex truffatore dal passato complicato. Insieme si ritrovano a fronteggiare sfide sempre più difficili, in cui fiducia e inganno diventano armi decisive.

Il manga ha conquistato tantissimi lettori grazie alle sue atmosfere tese e alla capacità di sorprendere a ogni svolta. In Giappone è già stato adattato in live action con serie TV e film, ma l’anime rappresenta una nuova occasione per riportare in scena l’intensità dei personaggi e le dinamiche dei giochi, questa volta in una forma più vicina allo spirito originale del fumetto.

Il trailer diffuso insieme alla key visual non mostra ancora troppo, ma basta a dare un’idea del tono che avrà la serie: cupo, carico di tensione e fedele allo spirito del manga. L’anime sarà realizzato dallo Studio Madhouse, una garanzia quando si parla di adattamenti di questo tipo. Resta però da capire se la serie coprirà l’intera storia del manga o solo una parte.

Con questo annuncio, Liar Game torna a far parlare di sé e ad alimentare l’attesa dei lettori storici e dei nuovi spettatori che scopriranno per la prima volta il mondo fatto di strategie, tradimenti e sfide psicologiche creato da Kaitani.