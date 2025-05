Le uscite Planet Manga del 29 maggio 2025

Tra le uscite Planet Manga del 29 maggio 2025 troviamo il quinto cofanetto di Food Wars, in cui vengono serviti in un’unica soluzione i volumi dal 25 al 30 (disponibili anche singolarmente) del manga culinario.

Inoltre si conclude con il nono volumetto Detonation Island Double Edition, arriva il nuovo manga basato sul mobile game Disney Twisted Wonderland Book of Octavinelle e continuano tanti altri titoli, tra cui Cold Lonely Death e Natsume degli Spiriti.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 29 maggio 2025.

Le uscite Planet Manga del 29 maggio 2025

Food Wars – Cofanetto 5

42,00 €

Contiene: Food Wars 25/30

OLTRE MILLECENTO PAGINE DI FUMETTI: SE NON È UN PIATTO PRELIBATO QUESTO…

Nel quinto cofanetto di Food Wars troverete la famosissima saga dedicata al Régiment de Cuisine, una sfida tra i fornelli che servirà a stabilire il destino dell’Accademia Totsuki. A spuntarla sarà il nuovo governo della Fondazione oppure i ribelli capitanati da Soma ed Erina?

Food Wars 25

7,00 €

È INIZIATA LA SFIDA CHE DECIDERÀ IL DESTINO DELL’ACCADEMIA TOTSUKI

I ribelli affrontano la Fondazione. Chi vincerà, assumerà il controllo dei dieci eletti e, di conseguenza, della scuola. Il primo duello vede come protagonisti Soma e Nene Kinokuni.

Food Wars 26

7,00 €

AL VIA IL SECONDO GRUPPO DI SCONTRI

Dopo i sorprendenti risultati del primo turno del Régiment de Cuisine, chi schiererà la Fondazione Gastronomica Centrale contro i ribelli decisi a riprendere il controllo dell’Accademia Totsuki?

Food Wars 27

7,00 €

È IL MOMENTO DEI GIUDIZI PER LE TRE SFIDE DEL SECONDO TURNO DEL RÉGIMENT DE CUISINE

Chi vincerà tra Eishi Tsukasa e Terunori Kuga? Riuscirà Subaru Mimasaka a imitare alla perfezione Somei Saito? E Rindo Kobayashi sconfiggerà Tosuke Megishima?

Food Wars 28

7,00 €

UNA BATTAGLIA APPASSIONANTE

Giocando sporco come suo solito, Eizan ha messo in difficoltà Takumi, che però non sembra troppo preoccupato e si appresta a servire il proprio piatto ai giudici con la convinzione di poter vincere…

Food Wars 29

7,00 €

ERINA NAKIRI SCENDE FINALMENTE IN CAMPO…

…La sua avversaria, Momo Akanegakubo, la regina dei dolci! A seguire, due sfide mozzafiato: Isshiki e Takumi contro i più temibili dei dieci eletti, Tsukasa e Rindo.

Food Wars 30

7,00 €

L’APPASSIONANTE TURNO CONCLUSIVO

I più forti tra i dieci eletti, Tsukasa e Rindo, devono affrontare i migliori rappresentanti della fazione dei dissidenti, Erina e Soma. Come si concluderà lo scontro decisivo?

Natsume degli Spiriti 31

9,90 €

Mistero e malinconia in una villa infestata: Natsume indaga tra spiriti e presenze inquietanti

In una villa misteriosa, un uomo ha dedicato anni di ricerche agli spiriti, guadagnandosi una reputazione oscura. Al suo interno, una strana presenza e una musica inquietante spingono Natsume a iniziare un’indagine, svelando segreti legati a fenomeni sovrannaturali. Un volume carico di malinconia, perfetto per gli amanti del mistero e dell’occulto.

Cold Lonely Death 8

7,50 €

COME NEVE AMMUCCHIATA DOPO UNA TORMENTA

Cos’è successo a Kuratsuchi? Chi ammazzò i trentatré abitanti di quel villaggio maledetto? Una lunga scia di morte collega passato e presente, Juzo Haikawa e i bambini scomparsi. Tutto è connesso alla follia e alla vendetta. La pila di cadaveri si fa sempre più alta, fredda e solitaria.

Vampire Knight Memories 10

7,50 €

L’ISTINTO DEL VAMPIRO È QUELLO DELLA BESTIA. NON CONOSCE RAGIONE. È PURA BRAMA.

La sangue puro Ai, dopo aver visto morire il marito Taro, è ossessionata dalla paura di perdere anche Ren, la sorella a cui è legata da un amore senza confini. E questo la spinge a un’azione che molti considererebbero folle

Host Club: Amore in Affitto Double Edition 7

14,90 €

LOVE COMEDY IN ARRIVO NELL’HOST CLUB

Haruhi si sente strana, con la testa fra le nuvole: sarà influenza? La sua totale inesperienza nelle questioni sentimentali le impedisce di realizzare che si tratta di amore, ma ci penserà il destino, o una persona con il tatto di un carro armato, a darle un’imbeccata.



Detonation Island Double Edition 9

12,90 €

A TUTTI CAPITA DI DOVER CAMBIARE STRADA

Takashi, arrestato e in attesa di processo, è costretto a riflettere sulla sua vita. È forse giunta l’ora di mettere la testa a posto? Riuscirà a trovare il momento giusto per lasciare gli Zeros? La conclusione della saga autobiografica di Tsutomu Takahashi.

Berserk Deluxe 11

50,00 €

IL GUERRIERO NERO DEVE GUIDARE I COMPAGNI OLTRE UNA BARRIERA DI MOSTRUOSI NEMICI

Gatsu, Caska e gli altri membri del gruppo riunito attorno ai sopravvissuti dell’Eclissi stanno cercando di raggiungere il vascello di Roderick per lasciare Vritanis. Ma l’impero Kushan ha attaccato la città in cui si sono radunate le armate degli stati fedeli alla Santa Sede…



L’Uomo Tigre – Tiger Mask New Edition 6

14,90 €

L’ARDUA DIFESA DEL TITOLO DI CAMPIONE MONDIALE MASCHERATO

Deciso a ottenere la rivincita contro Miracle 3, l’Uomo Tigre è pronto ad allenarsi fino allo stremo delle forze. Dovrà resistere al possente, tecnicamente ineccepibile e scorrettissimo lottatore che Tana delle Tigri ha inviato in Giappone per sfidarlo.



Twisted-Wonderland Il Manga: Book of Octavinelle 1

7,50 €

Twisted-Wonderland Il Manga: Book of Octavinelle 1

Variant Cover

9,00 €

NON C’È DORMITORIO PIÙ MISTERIOSO DI OCTAVINELLE

Dopo Heartslabyul e Savanaclaw, inizia la terza serie del manga di Twisted Wonderland! Come fa Azul Ashengrotto a esaudire i desideri di chi si rivolge alle sue sapienti arti magiche? Quale prezzo va pagato in cambio? Qualcuno lo scoprirà sulla propria pelle e toccherà a Yuta Mito rimediare… anche se non ha alcun potere.

BASATO SUL MOBILE GAMEISPIRATO AI PIÙ FAMOSI CATTIVI DISNEY! DA UN'IDEA DI YANA TOBOSO (BLACK BUTLER)