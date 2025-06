Le uscite Planet Manga del 26 giugno 2025

Tra le uscite Planet Manga del 26 giugno 2025 troviamo la conclusione di Boys’ Abyss e della Ultimate Deluxe Edition di Yawara!

Vengono inoltre distribuiti l’Instant Variant di Hunter X Hunter e il Jujutsu Kaisen Framebox, ovvero le variant dei numeri 26 e 27 (quest’ultimo in uscita anch’esso in versione regular) inserite in uno speciale cornice espositiva.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 26 giugno 2025.

Le uscite Planet Manga del 26 giugno 2025

Hunter x Hunter 38

Instant Variant

7,90 €

Il nuovo numero di Hunter x Hunter, il manga di culto di Yoshiro Togashi che ha ispirato anche il celebre anime su Netflix, con una copertina Instant Variant completamente metallizzata!

Hunter x Hunter 38 Instant Variant sarà disponibile esclusivamente su preorder per un periodo limitato di tempo, dal 22 maggio al 3 giugno. Dalla chiusura dei preordini, ci vorranno circa 4 settimane per ricevere il prodotto.

Il conflitto fra i tre gruppi mafiosi a bordo della nave diretta al continente oscuro si intensifica. Gli Sha’a e gli Shuu’u iniziano a collaborare con chi sta cercando Hisoka. E in un intenso flashback, Nobunaga ripercorre le circostanze che hanno portato alla formazione della Brigata Fantasma… Il grande ritorno del manga di culto di Yoshihiro Togashi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Yawara! 20

Ultimate Deluxe Edition

15,00 €

UN FORMIDABILE OSTACOLO

Al Palau Blaugrana di Barcellona va in scena la gara femminile della categoria open. Yawara vuole rispettare la promessa fatta a Jody: sfidarla in finale! Ma dovrà prima superare la Teleshkova… Si conclude il capolavoro sportivo di Naoki Urasawa.

Boys’ Abyss 18

7,00 €

È TEMPO DI GUARDARE L’ABISSO

Cosa farà Reiji ora che ha scoperto la verità sul passato di Nagi? Il doppio suicidio d’amore tra i due sarà compiuto? Nel numero conclusivo del manga di Ryo Minenami resta un’ultima verità su cui sta per essere sollevato il velo…

Ragna Crimson 15

7,50 €

IL DESTINO DELL’UMANITÀ È APPESO A UN FILO

La stirpe dei ruggiti e delle potenti mascelle sta per attaccare Amen, la roccaforte del Culto del Sole. Riusciranno Ragna, Ruoxi e i sopravvissuti dell’Armata Argentea a fermare l’avanzata dell’orda di draghi lanciata contro la Città Santa?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU PRIME VIDEO

World’s Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat 8

7,90 €

LA TRAMA SEGRETA

Sconfitto un altro demone, Lugh si mette suo malgrado ancora più in luce e viene convocato dall’alta sacerdotessa del culto di Aram. Troppo clamore non può che complicare il suo compito: riuscirà a proteggere quello che sta intessendo?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Wind Breaker 13

7,50 €

BATTAGLIA CONTRO GLI EX ALUNNI DEL FUURIN

Per le strade del quartiere le due squadre se le danno di santa ragione. Il Bofuurin non deve far avanzare l’avversario verso la scuola e dovrà vedersela con combattenti di prim’ordine. Ma Sakura, Sugishita e gli altri non intendono cedere di un millimetro…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Ender Geister – The Last Exorcist 11

7,50 €

ALLA RICERCA DI UN DEMONE

Ad attendere Akira e Chikage nelle Filippine, avidi criminali, combattimenti clandestini, duri avversari e due fratelli che credevano perduti in un lontano passato. Dove regna la forza bruta, riusciranno a prevalere astuzia e gioco di squadra?

Thunder3 7

7,90 €

SCATTA LA RAPPRESAGLIA

Gli alieni hanno subito troppo e ora migliaia di navi compaiono nei cieli. Nel frattempo, gli Small 3 e i restanti membri dei Rebellion, insieme al nuovo alleato, mettono in atto un piano per tentare di salvare Futaba e, forse, il mondo intero.

Consigliato ai fan di Gantz.

Blue Sky Complex 10

8,50 €

COSA RISERVA IL FUTURO AI PROTAGONISTI?

Maturare, diventare adulti, fare scelte che comportano un cambiamento nel proprio destino, capire chi siamo e cosa vogliamo dal nostro percorso. Narasaki e Terashima si trovano a crescere insieme, e con loro gli amici di sempre, alle prese con la vita, i suoi ostacoli e i suoi piccoli tesori.

The Bugle Call 7

7,50 €

L’ASSEDIO DI MONT TOMBE

Nei pressi dell’ultima fortezza dell’Impero, Lucas e compagni pianificano un difficile assedio, ma dei Ramiensis avversari rischiano di compromettere il piano. Intanto il padre della Ghirlanda si scontra con il temibile Ramiensis “cadincielo”.

Consigliato ai fan di Berserk.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight 27

Manga Hero 62

5,50 €

SUKUNA È INARRESTABILE

Per fermare il rivale Kashimo esegue una tecnica di devastante potenza, ma il prezzo da pagare sarà molto alto. Nel frattempo, Kenjaku viene sfidato da un avversario inaspettato in un combattimento… all’ultima risata?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Jujutsu Kaisen Framebox

Manga Hero 62

29,90 €

CONTIENE VARIANT N.26 + N.27

Due variant componibili esclusive dei numeri 26 e 27 di Jujutsu Kaisen in uno splendido box/cornice che ti permetterà di esporle affiancate in tutta la loro bellezza. Le variant sono disponibili solo nel framebox.

ATTENZIONE: ORDINA IL PRODOTTO ENTRO IL 30 APRILE PER ESSERE SICURO DI RICEVERLO