Le uscite Planet Manga del 24 aprile 2025

Tra le uscite Planet Manga del 24 aprile 2025 troviamo il primo dei due volumi Omnibus dedicati a Origin di Boichi, oltre al cofanetto contenente coi i tre volumi della serie coreana The New Recruit.

Inoltre ecco la Nuova Edizione Completa di Stitch! Il Manga, Lycoris Recoil Reload 2 (la terza antologia dedicata ai personaggi del LycoReco) e i nuovi volumi di tanti altri successi.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 24 aprile 2025.

The New Recruit – Cofanetto

44,70 €

TRATTO DALL’OMONIMA NOVEL, IL BOYS’ LOVE CHE HA

ISPIRATO LA FORTUNATA SERIE LIVE ACTION

Un office romance scritto in maniera mirabile e incisivo nel mostrare uno spaccato della società coreana. Tre volumi contemporaneamente in uscita, disponibili singolarmente e in un’unica soluzione all’interno di un cofanetto raccoglitore.

IL WEBTOON DA CUI È TRATTA LA SERIE LIVE ACTION SU RAKUTEN VIKI

Consigliato a un pubblico maturo.

The New Recruit 1

14,90 €

VENTINOVE ANNI, STAGISTA, CARINO, IMBRANATO

Seung-Hyun ha cominciato a lavorare presso la A-Ryeo Corporation e fin dal primo giorno non fa che commettere uno scivolone dopo l’altro davanti al rigido responsabile del reparto Jong-Chan Kim. Riuscirà a portare a termine lo stage nel team di Pianificazione 1 senza ulteriori intoppi?

Consigliato a un pubblico maturo.

The New Recruit 2

14,90 €

TUTTA COLPA DI UNA PENNA

Dopo aver partecipato a un importante progetto di lavoro, SeungHyun e Jong-Chan si avvicinano sempre di più. I due sono più affiatati che mai, ma poi un appuntamento galante a casa del responsabile Kim porta a galla delle dolorose rivelazioni…

Consigliato a un pubblico maturo.

The New Recruit 3

14,90 €

…IL NUOVO IMPIEGATO?

Seung-Hyun ha deciso di proporsi come account executive all’ARyeo Corporation, superando la prima fase della selezione. Riuscirà a conquistare l’ambito posto di lavoro… e l’amore?

Consigliato a un pubblico maturo.

Show-Ha Shoten! 9

9,90 €

IL NUOVO, ATTESISSIMO VOLUME DELLA SERIE DI NAOKI URASAWA, AUTORE DI MONSTER E 20TH CENTURY BOYS 1968: un disertore dell’esercito americano viene braccato dai membri della Military Police. Un capitano di corvetta entra in contatto con una misteriosa associazione segreta. Cosa lega questi due eventi?

Dai Dark 8

7,90 €

GIORNATA IDEALE PER SACCHEGGIARE TOMBE!

La vita di Zaha Sanko sarebbe molto bella, se non fosse che a intervalli regolari degenera in un film splatter! Stavolta con i suoi amici doveva solo recuperare l’astronave di Damemaru nascosta su un piccolo pianeta. Ma come al solito, Damemaru sta per fare una morte orribile, mentre Zaha & Co. si divertiranno a scavare nelle tombe…

Ender Geister – The Last Exorcist 9

7,50 €

MISSIONE SOTTO COPERTURA

Per procurarsi nuove armi, Akira e Chikage partono per il Vaticano, dove intendono chiedere l’aiuto di un geniale ingegnere. Li attende però una nuova missione… Riusciranno a fermare una raccapricciante compravendita di esseri umani?

Jumbo Max 12

9,90 €

SVILUPPI INASPETTATI DIETRO L’ANGOLO

Mentre il detective Osaragi e il misterioso Yo si dirigono a Nagano, decisi a liberare Kayo, gli inquirenti indagano sul mignolo della mano sinistra ritrovato nell’auto incendiata a Gotenba. Sarà davvero di Tateo Sone? E quali sono le prossime mosse di Imura, l’ex poliziotto assoldato da Kanoko Hojo?

Detonation Island – Double Edition 8

12,90 €

TRE BANDE RIVALI, RIUNITE PER COMMEMORARE GLI AMICI SCOMPARSI

I fari di oltre mille moto illuminano le strade formando un serpente di luce. Il rombo dei motori fa tremare gli edifici. Cosa c’è di più esaltante di un simile raduno, per un Bosozoku che ormai ha capito di dover cambiare strada?

L’Uomo Tigre – Tiger Mask New Edition 5

14,90 €

NUOVO TITOLO, NUOVI AVVERSARI

L’Uomo Tigre ha battuto il terrificante Black V, attirando su di sé l’attenzione della National Wrestling Alliance. Riconosciute le sue capacità, la potente organizzazione americana gli attribuisce ufficialmente il titolo di Campione Mondiale Mascherato. Questo,

però, pone l’alter ego di Naoto Date nel mirino dei più crudeli lottatori che, da ogni parte del globo, raggiungono il Giappone!

IL MANGA CHE HA ISPIRATO L’ANIME SU PRIME VIDEO

Ken Il Guerriero – Hokuto No Ken Extreme Edition 10

7,50 €

UNA SVOLTA IMPORTANTE NELLA SAGA DI KEN IL GUERRIERO

Kenshiro e Raoh combattono per il destino di Yuria, la donna contesa tra loro. Uno scontro che finirà in maniera inaspettata, finendo per coinvolgere anche Fudo!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU PRIME VIDEO

Lycoris Recoil Reload 2

7,00 €

NUOVO APPUNTAMENTO CON LA TERZA ANTOLOGIA DI LYCORIS RECOIL

Tra un elisir di ringiovanimento e una sparatoria, una leggenda sul potere di Majima e una missione da infiltrata in un asilo per Kurumi, non perdete la nuova e divertente raccolta di storie dedicata agli amati personaggi del LycoReco!

Origin Omnibus 1

45,00 €

I PRIMI CINQUE NUMERI DELLA SERIE IN UN UNICO VOLUME DI QUASI 1000 PAGINE

Tokyo, 2048. La metropoli è scossa da una serie di cruenti omicidi. Dallo stato dei cadaveri, si vocifera che gli assassini potrebbero non essere umani. Sulle loro tracce c’è proprio un “non umano”, e il suo nome è Origin. Dall’autore di Hotel e Sun Ken Rock, una straordinaria opera di fantascienza che riproponiamo in due pregiati Omnibus.

Stitch! Il Manga Nuova Edizione Completa

18,00 €

LE SPASSOSE AVVENTURE DI STITCH IN UN UNICO VOLUME

In attesa della versione live-action di Lilo & Stitch, prevista sui grandi schermi a maggio, ecco tutte le imprese del nostro alieno blu preferito in Giappone raccolte in uno splendido volume completo con edges stampati. A fianco di Yuna, una ragazza dal carattere peperino, Stitch farà un sacco di esperienze… e combinerà guai a non finire!