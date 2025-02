Le uscite Planet Manga del 20 febbraio 2025

Tra le uscite Planet Manga del 20 febbraio 2025 troviamo l’esordio di Mujina Into the Deep, la nuova opera del maestro Inio Asano, il cui primo volume è disponibile anche in edizione variant con cofanetto e una litografia, oltre alla possibilità di vincere uno shikishi autografato con dedica.

Inoltre arriva l’edizione Omnibus che celebra i 30 anni de I Cortili del Cuore e continuano tanti titoli di successo, da Berserk Deluxe a Ken il Guerriero – Hokuto No Ken Extreme Edition.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 20 febbraio 2025.

I Cortili del Cuore – Complete 30th Anniversary Edition

34,90 €

LA RIEDIZIONE DI UNO DEI GRANDI SUCCESSI DI AI YAZAWA

Mikako e Tsutomu hanno un sogno, diventare stilisti, e per realizzarlo fondano insieme ad alcuni amici il Circolo Akindo… Riedizione Omnibus per una storia ricca di insuperabili personaggi, scritta e disegnata con maestria da una grande mangaka.

Murciélago 25

7,90 €

CONSEGUENZE IMPREVEDIBILI

Céline Argent ha raggiunto la grotta dove giace Tozakura. Non aveva però messo in conto la reazione distruttiva generata dall’inattesa presenza di Hinako. Ora che ciò che ha a lungo cercato rischia di scomparire per sempre, la profumiera è pronta a un’ultima mossa… Consigliato a un pubblico maturo.

Soul Eater Ultimate Deluxe Edition 15

13,00 €

GUERRA SULLA LUNA

Infuria la battaglia fra la DWMA e i difensori del Kishin sulla Luna. Per uscire da una situazione di stallo, a Kid viene affidata una missione inedita per uno shinigami. Nel frattempo, il gruppo di Maka giunge davanti a Crona… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU PRIME VIDEO

Jumbo Max 11

9,90 €

ORGOGLIO E DESIDERIO SI SCONTRANO IN UNA GUERRA CHE ORA COINVOLGE ANCHE LA POLIZIA

Kanoko costringe Sasamori ad aiutarla. Il poliziotto le presenta Imura, ex piedipiatti privo di scrupoli. Intanto Tateo chiede l’aiuto di malavitosi usando il suo farmaco come merce di scambio, mentre Osaragi, ricoperto di ferite, continua le indagini.

Ender Geister The Last Exorcist 7

7,50 €

VENDICARE L’ONTA SUBITA

Tomori sfida Lǎo lóng. L’esperto esorcista potrà battere l’uomo che ha messo fuori gioco perfino il Cacciatore Nero? Nel frattempo, Nue deve occuparsi di Vespa, mentre Akira tenta di scoprire chi c’è dietro quegli attacchi…

Berserk Deluxe 10

50,00 €

VERSO UNA NUOVA, SCONVOLGENTE DESTINAZIONE

Fuggiti dal Qliphoth e superato l’assalto della nuova Squadra dei Falchi nel bosco degli alberi spirituali, Gatsu, Caska, Isidoro, Serpico, Shilke e Farnese, come sempre accompagnati dagli amici elfi, si sono rifugiati in riva al mare. Tra incontri inaspettati e scontri inattesi, il viaggio riprende immediatamente…

D.N.Angel 9

15,00 €

NEL MONDO ONIRICO DI DEFECTIVE

Intrappolati all’interno dei sogni di Defective, Daisuke e Hiwatari si interrogano sul legame che hanno rispettivamente con Dark e Krad. È l’occasione per il racconto di vicende passate…

Wind Breaker 12

7,00 €

DICHIARAZIONE DI GUERRA

Yamato Endo ha sfidato Umemiya promettendo di distruggere il Bofuurin. Sakura e gli altri si preparano allo scontro allenandosi duramente, ma ce la faranno contro l’ex alunno, una specie di fantasma dal passato? IL MANGA DA CUI È TRATTO IL FAMOSO ANIME SU CRUNCYROLL!

Detonation Island Double Edition 6

12,90 €

ANCHE ALCUNI YAKUZA ODIANO I MOTOCICLISTI

Takashi è sempre più convinto della strada intrapresa, anche se ciò significa dover lottare contro tutti quelli che odiano i Bosozoku. E quando Shinji viene rapito dai Ramen Brother, si ritrova a fare i conti con una dura realtà…

Ken il Guerriero – Hokuto No Ken Extreme Edition 8

7,50 €

UNA BATTAGLIA EPICA E TRAGICA

Si conclude l’emozionante duello fra Kenshiro e Souther, l’ennesimo confronto tra Hokuto e Nanto. Un combattimento intenso, ma mai quanto quello successivo, che ci mostrerà Raoh al cospetto di Toki.

Mujina Into the Deep 1

12,90 €

UN ACTION DISARMANTE DALL’AUTORE DI SOLANIN E BUONANOTTE, PUNPUN: INIO ASANO

In una metropoli caotica e labirintica, una misteriosa assassina armata di katana insegue i propri obiettivi saltando da un tetto all’altro. Chi è? Perché fa questo? E qual è il suo ruolo in una società dove il valore della vita stessa è in discussione?

Consigliato a un pubblico maturo.

Mujina Into the Deep 1 Variant

Cofanetto con Variant Cover e Litografia

25,00 €

COFANETTO CON COPERTINA VARIANT INEDITA ESCLUSIVA PER PANINI COMICS!

VINCI UN ESCLUSIVO SHIKISHI DI MUJINA INTO THE DEEP CON DEDICA DI INIO ASANO!

Il primo numero del nuovo capolavoro di Inio Asano è disponibile anche in un fantastico cofanetto contenente l’edizione con copertina variant inedita esclusiva per Panini di Mujina into the Deep 1 e una litografia formato A5 da collezione. Inoltre, tra tutti coloro che acquisteranno il cofanetto, 10 fortunati lettori potranno trovare all’interno un golden ticket che darà diritto di ottenere un esclusivo shikishi di Mujina into the Deep autografato con dedica da Inio Asano.

