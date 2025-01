Berserk: svelata la data di uscita del prossimo capitolo del manga

Il programma di rilascio di Berserk è sicuramente tempestoso e imprevedibile per i fan della serie di Kentaro Miura. Considerando l’alto livello artistico prodotto da coloro che lavorano allo Studio Gaga, ci vuole tempo per intrecciare ogni capitolo del manga sullo Spadaccino Nero. Fortunatamente, lo scrittore Kouji Mori e gli artisti dello Studio Gaga stanno ancora lavorando duramente per portare a termine la storia iniziata dal loro amico defunto, Kentaro Miura. Il capitolo 378 di Berserk è arrivato l’anno scorso e ha cambiato le carte in tavola per quanto riguarda l’arco dell’Esilio Orientale. Tutti i fan saranno entusiasti di scoprire adesso che il capitolo 379 ha una data di uscita ufficiale e potrebbe arrivare molto prima di quanto ci si possa aspettare.

Nei capitoli precedenti di Berserk le cose per Guts stavano solo andando di male in peggio. In un sorprendente colpo di scena, l’Impero Kushan mirava a fare squadra con lo Spadaccino Nero e i suoi alleati con la speranza di sferrare un colpo a Griffith. Sfortunatamente, prima che potessero mettere in atto il loro piano, Rakshas, ​​un assassino chiave dell’esercito di Griffith, entra in azione e provoca il caos. Con innumerevoli demoni che invadevano l’Impero d’Oriente, Berserk potrebbe anche accennare all’arrivo di un membro della Mano di Dio, aggiungendo un serio ostacolo alla ricerca di Guts.

Berserk arriverà in Giappone il giorno di San Valentino, il 14 febbraio, nella pubblicazione regolare di Young Animal. Il nuovo capitolo in arrivo il mese prossimo includerà anche delle pagine a colori in cui Guts e il suo equipaggio cercano di salvare Casca e finalmente vendicarsi del Falco Bianco.

Uno dei temi sempre accesi riguardo Berserk e la serie anime. Al momento non c’è ancora conferma che un nuovo adattamento anime sia in lavorazione. L’ultima volta che abbiamo visto la Banda del Falco sul piccolo schermo è stato con Berserk: Memorial Edition. Sebbene questa serie avesse nuove riprese, la maggior parte degli episodi erano tratti dalla trilogia originale di film che raccontavano la storia dell’arco dell’Età dell’Oro. Per quanto riguarda il manga, continuerà ad andare avanti anche se sembra proprio che sia molto vicino alla fine.

Fonte – Comicbook