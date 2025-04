Le uscite Planet Manga del 17 aprile 2025

Tra le uscite Planet Manga del 17 aprile 2025 troviamo il volume dedicato al visionario autore Satoshi Kon: L’Eredità dei Sogni e l’esordio della serie di Synecdoche Elfa XXL – La Dieta Impossibile.

Inoltre ecco i secondi volumi di Mujina Into the Deep e di Kokoro No Program, due nuovi volumi delle serie di Naoki Urasawa Asadora! e Yawara!, un nuovo capitolo di Elden Ring: La Via per l’Albero Madre e tanti altri titoli.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 17 aprile 2025.

Le uscite Planet Manga del 17 aprile 2025

Seraph of The End 33

5,50 €

CHI RIUSCIRÀ A EREDITARE IL POTERE DI SHIKAMA DOJI?

Forti del segreto scoperto nel passato, Yu e Mika hanno deciso di rivolgersi a Saito, ma è subito scontro con i vampiri che vogliono impedirgli di raggiungere Shikama Doji, il quale sta subendo anche l’attacco di Shinoa. Nel frattempo, l’enigmatico Ferid fa la sua mossa, avvicinandosi alla regina Krul…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Giant Killing 63

5,50 €

TENSIONE ALLE STELLE

Sta per finire il primo tempo della sfida che può decidere il campionato. Se il Kashima, i padroni di casa, sconfigge l’ETU, conquisterà il titolo. Con una simile posta in palio, tutti i giocatori lottano al massimo delle loro forze senza un attimo di tregua!

Agente 008 30

5,90 €

UNA SITUAZIONE DISPERATA

Nohara si trova a dover combattere non solo Dogura Magura, ma anche i suoi compagni Eito e Ayame, a cui il capo dei nemici ha fatto il lavaggio del cervello. La situazione diventa ancora più tragica quando si aggiunge Sickboy!

Hikaru No Go: Ultimate Deluxe Edition 18

15,00 €

CONTINUANO LE QUALIFICAZIONI PER IL TORNEO INTERNAZIONALE TRA JUNIORES

Akira è stato selezionato per il torneo a squadre rivolto ai giovani di Corea, Giappone e Cina. Gli altri due partecipanti dovranno invece superare le eliminatorie per rappresentare il loro paese. Hikaru si qualifica, ma chi sarà il terzo membro della squadra?

Asadora! 9

7,90 €

IL NUOVO, ATTESISSIMO VOLUME DELLA SERIE DI NAOKI URASAWA, AUTORE DI MONSTER E 20TH CENTURY BOYS 1968: un disertore dell’esercito americano viene braccato dai membri della Military Police. Un capitano di corvetta entra in contatto con una misteriosa associazione segreta. Cosa lega questi due eventi?

Yawara! 18

15,00 €

ALLA CONQUISTA DI UNA MEDAGLIA

Fujiko Hanazono e Yawara Inokuma sono a Barcellona per partecipare alle gare di judo, rispettivamente nelle categorie -61 e -48 Kg. Riusciranno a vincere e difendere i colori del Giappone? Intanto, Kuniko Kaga, decisa a riprendersi il “suo” Matsuda, finisce in una brutta situazione…

Kijin Gentosho: Demon Hunter 7

7,90 €

IL RONIN, L’ARTIGIANO E LA YOTAKA. IL SAKÈ E LA NEVE

In una Edo coperta di neve, diventa molto in voga un particolare sakè. Allo stesso tempo, aumentano gli attacchi da parte di demoni eccezionalmente violenti. Jinya, con l’aiuto di Somegoro Akitsu, indaga su chi possa essere dietro a tutto questo…

TRATTO DALLA OMONIMA SERIE DI LIGHT NOVEL!

Host Club: Amore in Affitto Double Edition 6

14,90 €

UN TORNEO SENZA ESCLUSIONE DI SORPRESE

Per la prima volta, l’Host Club è diviso! Al festival sportivo il presidente Tamaki e Kyoya si affrontano in due squadre avversarie, contendendosi il podio in uno scontro infuocato. Quali tiri mancini avrà in serbo Kyoya, che grazie al suo lato oscuro si è guadagnato il soprannome di “nostro signore Satana”?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

The Bugle Call 6

7,00 €

IL SOGNO DELLA LIBERTÀ

Mentre prosegue la caccia alla Ghirlanda da parte del gruppo dello Stato Pontificio, guidato da Lucas nel “paese degli schiavi”, diversi incontri fanno riflettere l’aspirante musicista sugli obiettivi necessari alla realizzazione del suo sogno. L’Impero e la Ghirlanda rappresentano l’ostacolo principale alla libertà.

Elden Ring: La Via per l’Albero Madre

7,50 €

LE FOLLI AVVENTURE DEL SENZALUCE LUCENZO ALLE PRESE CON GLI STRAMPALATI PERSONAGGI CHE POPOLANO L’INTERREGNO

Il nostro “eroe” arriva al castello di Mantorosso per partecipare alla festa della guerra. Tra i combattenti che si uniranno a lui nella lotta contro il semidio più forte di tutti, Radahn il Flagello Celeste, ci sono alcuni volti noti, come Blaidd e Alexander

Mi Togli Il Respiro 5

7,90 €

LA MUSICA È IL LINGUAGGIO DELL’AMORE

Tra Yuki e Jun procede tutto a gonfie vele, finché quest’ultimo non si trova davanti a una situazione imprevista: il locale in cui lavora rischia di chiudere! Tra nuove responsabilità e crescenti spinte interiori, l’affiatatissima coppia dovrà capire quanto sia importante crescere insieme. Nel mentre, Junko inizia l’università a Tokyo, dove incontrerà certe vecchie conoscenze pronte a… scompigliare la sua vita!

Momentum 3

24,90 €

IN AMORE DEVI VIVERE IL MOMENTO. PERCHÉ L’ISTANTE DOPO POTRESTI PERDERE TUTTO

Nel volume finale del webtoon che ha fatto sospirare i lettori di tutto il mondo, si accende la passione tra due piloti di una scuderia automobilistica. Ma è una storia in bilico tra gelosia, spettri del passato e desideri inconciliabili… Consigliato a un pubblico maturo

Mujina Into the Deep 2

12,90 €

IL SECONDO VOLUME DELLA NUOVA SERIE DEL MAESTRO INIO ASANO

Ubume vuole tornare nel giro, dopo che Tenko l’ha fatta fuori. Maiko intende spendere fino all’ultimo centesimo in un host club. Terumi desidera guardare il cielo a testa alta. Cosa accomuna le persone legalmente riconosciute ai mujina senza diritti? Sono tutti in balia dei propri obiettivi!

Kokoro No Program 2

7,50 €

ANCHE I ROBOT POSSONO PROVARE GELOSIA?

Alle scuole medie, Kyu continua a interrogarsi sui propri sentimenti verso Ichiko, dato il legame che la ragazza robot ha sviluppato con l’androide Neo incontrato al laboratorio. Anche Ai, dopo un periodo di lontananza da Kyu, decide di ricucire il loro legame che teme compromesso a causa di Ichiko…

Satoshi Kon: L’Eredità dei Sogni

24,90 €

IL LASCITO DI UN AUTORE VISIONARIO E GENIALE IN UN IMPERDIBILE VOLUME UNICO

Ripercorriamo il vissuto artistico di Satoshi Kon, autore di manga e regista d’animazione tra i più conosciuti e amati degli ultimi trent’anni, attraverso queste storie brevi realizzate tra il 1984 e il 1989. Una raccolta importante, di oltre quattrocento tavole, per rivivere le atmosfere oniriche che hanno consacrato il regista di Perfect Blue e Paprika nel panorama artistico mondiale.

Elfa XXL – La Dieta Impossibile 1

7,00 €

ANCHE LE CREATURE FANTASY DEVONO RIMETTERSI IN FORMA

Chi è la persona misteriosa che si è presentata nel centro di terapia olistica Smiley Boar per dimagrire? Con quelle orecchie enormi… non sarà mica un’elfa?! Ha inizio una battaglia fino all’ultima caloria, contro la sedentarietà e gli attacchi di gola!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU PRIME VIDEO

One-Punch Man 7

5,20 €

Un nuovo adrenalinico numero! Mentre gli eroi di classe S si battono contro Melzargard, sopra le loro teste, a bordo della nave spaziale degli alieni invasori, Saitama e Lord Boros si scatenano in una zuffa… esplosiva!