Tra le uscite Planet Manga del 15 maggio 2025 troviamo la Complete Edition di Anna Dai Capelli Rossi di Yumiko Igarashi, manga ispirato al ciclo di romanzi di L.M. Montgomery che ha ispirato tanti adattamenti tra cui la recente serie Netflix, e Achab di Tetsuya Saruwatari, ovvero la reinterpretazione di Moby Dick da parte dell’autore di Tough.

Inoltre continuano vari titoli come Twin Star Exorcists, Undead Unluck, I Cavalieri dello Zodiaco – Episode G: Requiem, Dead Account e tanti altri

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 15 maggio 2025.

Le uscite Planet Manga del 15 maggio 2025

Twin Star Exorcists 35

5,90 €

Benio e Rokuro contro la furia del Re Impuro: un mistero da risolvere nel manga tratto dall’anime su Crunchyroll

Nel corpo di Benio si nasconde Yuto, un errore del rito celebrato da Chinu che ha portato a una grave minaccia. Gli esorcisti devono trovare una soluzione prima che sia troppo tardi. Solo Benio e Rokuro, unendo le forze, possono fermare la distruzione imminente causata dal Re Impuro.

Un manga d’azione ricco di mistero e tensione, da cui è tratto l’anime disponibile su Crunchyroll.

Undead Unluck 21

Planet Action 87

5,90 €

CHI DARÀ MANFORTE AI NEGATOR?

I membri della Union si sono messi in azione per aiutare Rip, Latla e Laila. Tuttavia, nell’ospedale di Iseult è apparso Sick, la micidiale decima Master Rule. Mentre Rip e Latla affrontano il nemico, Fuko si occupa dell’intervento chirurgico di Laila.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU DISNEY+

Spring Storm and Monster 5

7,50 €

NASU È IMPAZZITO?

Ranko non comprende il comportamento dell’amico, che l’ha abbracciata all’improvviso. Purtroppo, mentre cerca di calmare i battiti del cuore, ha altro a cui pensare… A casa, Kaya la stringe con forza a sé e cerca, con le labbra, di cancellare ogni pensiero di Ranko per Nasu…

Make The Exorcist Fall in Love 7

7,00 €

IL CRUDELE PIANO DI ASMODEUS SI METTE IN MOTO

Nei panni di un’avvenente cantante, Aria, il grande demone cerca di tentare il padre per farlo cedere al peccato della lussuria. Imuri non se ne sta a guardare e, nel tentativo di ostacolare Asmodeus, accetta una sfida che non sarà semplice vincere.

Sanda 8

7,90 €

L’EVENTUALITÀ DI DEPORRE LE ARMI

Il Daikoku Aigo è stato assaltato da una banda di ladri di bambini. Entrato in azione come Santa Claus per proteggere i compagni, Sanda si trova a fare squadra con Oshibu, rendendosi conto di quanto quest’ultimo abbia a cuore gli studenti. Si potrà forse trovare un’intesa con il preside?

I Cavalieri dello Zodiaco – Episode G: Requiem 4

7,90 €

IL MONDO È AVVOLTO DALLE FIAMME, IL SANTUARIO È CROLLATO, I CAVALIERI SONO DEFUNTI. LE COSTELLAZIONI SONO SPARITE DAL CIELO…

Benché assediato dalle avversità, Seiya non si arrende, deciso a proteggere l’umanità e la dea Atena. I suoi avversari, però, sono divinità, cosicché dovrà dar vita a un miracolo straordinario ottenendo persino l’aiuto delle altre dimensioni.

Cat’s Eye – Occhi di Gatto New Edition 4

15,00 €

UNA BRUTTA SITUAZIONE PER LE SORELLE KISUGI

Determinate a recuperare un dipinto del padre, Rui e Hitomi si infiltrano su una nave appartenente a un misterioso individuo, proprietario di un lussuoso casinò. Una volta a bordo, tutto sembra filare liscio, ma un imprevisto rischia di mandare a monte i loro piani…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU PRIME VIDEO

Blue Lock – Episode Nagi 5

7,50 €

SI ALZA IL SIPARIO SULLA PIÙ GRANDE BATTAGLIA RUBA-AVVERSARI MAI NARRATA IN BLUE LOCK

Ora che si trova separato da Reo e Isagi, Nagi deve imparare a combattere da solo. I punti deboli del giovane fenomeno stanno per essere messi alla prova dall’enigmatico cartomante Hiragi, pronto a sfidarlo in un adrenalinico match.

Katana Beast 2

7,00 €

LA RICERCA DELLE BESTIE GUERRIERE CONTINUA

Ibusuki e Mimi possono contare ora sull’appoggio di Hijimaru e Kotari, il secondo della tribù del drago. Servono altre tre bestie guerriere per poter accedere al festival, ma sia le tigri che i galli cercano in tutti i modi di ostacolarli…

Elfa XXL – La Dieta Impossibile 2

7,00 €

SONELFA, GIUNTA SULLA TERRA DA UN ALTRO MONDO, INTENDE DIMAGRIRE A OGNI COSTO…

…Ma vuole riuscirci senza rinunciare alla sua dose di patatine fritte! Naoe, il suo terapista, non è molto d’accordo, ma al momento ha altri casi di cui occuparsi, tra cui… un coboldo?!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU PRIME VIDEO

Dead Account 3

7,00 €

AVANTI FINO ALLA VITTORIA

La battaglia uno-due ha inizio ed entrambe le squadre sono agguerritissime. Fra stratagemmi e colpi bassi, la seconda sezione sembra avere la meglio, ma all’ultimo momento Soji deve vedersela con un “nemico” inaspettato…

Achab

18,00 €

L’AUTORE DI TOUGH FIRMA LA RIVISITAZIONE IN CHIAVE MANGA DI UNO DEI ROMANZI PIÙ FAMOSI DI SEMPRE

La lotta di Achab contro la balena bianca Moby Dick narrata da Herman Melville si arricchisce di nuovi elementi e, in questo imperdibile volume unico in grande formato, prende vita grazie a tavole di straordinaria potenza visionaria.

Anna Dai Capelli Rossi – Complete Edition

29,90 €

LA MINISERIE COMPLETA E I DUE SEQUEL IN UNO STRAORDINARIO VOLUME UNICO DI QUASI MILLE PAGINE

I proprietari della tenuta di Green Gables, Marilla e Matthew Cuthbert, decidono di adottare un ragazzo che li aiuti nel lavoro in fattoria. Con loro sorpresa, al suo posto si presenta una ragazzina dai capelli rossi e dalla fervida immaginazione: Anna Shirley…

LA STORIA CHE HA ISPIRATO LA SERIE NETFLIX