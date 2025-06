Le uscite Planet Manga del 12 giugno 2025

Tra le uscite Planet Manga del 12 giugno 2025 troviamo la seconda raccolta di racconti brevi in prosa dedicata ai personaggi di Jujutsu Kaisen: Thorny Road At Dawn.

Inoltre arrivano con il primo volume È Per Amore Se Non So Resisterti? e World’s End Blue Bird, il romanzo illustrato See You at That Grace After Work – Dopo il Lavoro, ci Vediamo in Quel Luogo di Grazia che mischia vita reale e il mondo di Elden Ring. Elden Ring che ritroviamo anche nel primo dei due volumi della miniserie Become Lord.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 12 giugno 2025.

Le uscite Planet Manga del 12 giugno 2025

Agente 008 31

5,90 €

UNA BATTAGLIA DISPERATA

Il team Delta 3, con il nuovo, improbabile alleato Sickboy, sta affrontando Dogura Magura. Non è questo l’unico scontro all’istituto Nakano: anche il preside e altri insegnanti sono alle strette… Che sia l’ora della fine per i vecchi esseri umani?

The Elusive Samurai 14

Manga Mega 69

5,90 €

IN ATTESA DI UNA RISPOSTA DALL’IMPERATORE

Tokiyuki ha chiesto a Go-Daigo di poter entrare al suo servizio. In tal modo potrà contare su un appoggio autorevole per continuare lo scontro con il responsabile della morte di suo padre e della caduta di Kamakura: Ashikaga Takauji.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Sakamoto Days 19

Generation Manga 53

5,50 €

CHI VIENE TRAPASSATO DA UNA SPADA, DOVREBBE MORIRE, MA NON SLUR…

Il responsabile dell’attentato terroristico al presidente della F.G.S., la Federazione Giapponese Sicari, è vivo e vegeto. Non solo: d’un tratto inizia a parlare e a comportarsi come Akao, l’amica di Sakamoto, e Nagumo, che era stata uccisa…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Blade & Bastard 4

7,50 €

IL MANGA ISPIRATO AI LEGGENDARI DUNGEON CRAWL WIZARDRY

Determinato a riportare in vita una vecchia amica, Raraja, come sempre accompagnato da Iarumas e Garbage, sta esplorando il labirinto. Il giovane ladro si imbatte nei resti carbonizzati di una maga: cosa l’avrà ridotta in quello stato?

È Per Amore Se Non So Resisterti? 1

7,00 €

LO STUDENTE MODELLO E IL TEPPISTA

Sembra che Misuzu non sappia fare altro che attirare guai. Asociale e imbronciato, vorrebbe solo trascorrere le giornate in completa solitudine. Sennonché, dopo aver tratto in salvo da alcuni teppisti Kitahara, quest’ultimo lo segue ovunque, fatalmente attratto dal suo salvatore…

World’s End Blue Bird 1

7,50 €

UN’ALCHIMIA DALLE FORTI TINTE SENSUALI

Come puoi sognare in una Tokyo post-apocalittica governata da un mago, in cui è difficile perfino sopravvivere? Nei bassifondi della capitale, Ray si imbatte in uno sconosciuto dalla bellezza inquietante. Nasce subito un rapporto speciale. In gioco, tuttavia, c’è molto più di ciò che sembra…

Consigliato a un pubblico maturo.

Elfa XXL – La Dieta Impossibile 3

7,00 €

UNA DIETA SANA PUÒ RIMETTERE IN SESTO CHIUNQUE… SIA DISPOSTO A FARLA!

Naoe sta sudando sette camicie nel tentativo di far dimagrire Sonelfa, la quale però non molla la presa sulle patatine fritte. Questa volta, nella lotta contro i chili di troppo, il ragazzo si troverà a dover aiutare persino un drago e… un non-morto?!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU PRIME VIDEO

Mujina Into the Deep 3

12,90 €

NESSUNO È SFRENATO QUANTO UN MUJINA CHE VIVE AI MARGINI DELLA SOCIETÀ E DELLE REGOLE

Ubume e Tenko sono pienamente consapevoli del prezzo della libertà. Main, che ha appena venduto la sua rights card, sarà disposta a pagarlo? Un action disarmante dal genio di Inio Asano, l’autore di Buonanotte, Punpun e tanti altri capolavori.

Kokoro No Program 3

7,50 €

IL TEMPO DEGLI UMANI. IL TEMPO DEI ROBOT.

La relazione tra Kyu e Ai evolve di continuo. Se loro crescono, Ichiko rimane la stessa, conservando i ricordi di ogni momento passato assieme ai suoi amici. Quando Kyu si trova davanti a un imprevisto, il legame fra i tre sembra destinato a cambiare…

Kindergarten Wars 5

5,50 €

UNA MISSIONE DELICATISSIMA

Gli insegnanti del Kindergarten Noir sono stati inviati dalla direttrice Erina ad Asakusa per rifornirsi di armi in vista della festa della scuola. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo un folto numero di sicari pronti a dare battaglia. Riusciranno Rita e colleghi a raggiungere l’armeria?

See You at That Grace After Work – Dopo il Lavoro, ci Vediamo in Quel Luogo di Grazia

24,00 €

LA VITA REALE E LE AVVENTURE NEL MONDO DI ELDEN RING SI ALTERNANO IN UN CRESCENDO DI EMOZIONI E COLPI DI SCENA

Di giorno sono semplici impiegati di una normale azienda: la sera, impugnato il joypad, diventano implacabili Senzaluce pronti a girare l’Interregno e a sfidare ogni sorta di nemico. La storia di Wataru, Reito e Rise in un imperdibile romanzo.

Elden Ring – Become Lord 1

9,90 €

LA STRADA CHE CONDUCE ALL’ALBERO MADRE È IRTA DI PERICOLI

Molti gli avversari che tentano di fermare i Senzaluce. Molte le incredibili battaglie da affrontare. Rivivete le più entusiasmanti e memorabili sfide in questo nuovo adattamento a fumetti di Elden Ring, il capolavoro di FromSoftware, Inc.

Jujutsu Kaisen: Thorny Road At Dawn

13,00 €

LA SECONDA RACCOLTA DI RACCONTI DEDICATA AI PERSONAGGI DI JUJUTSU KAISEN

Cosa accadrebbe tra Kugisaki e Toge se il destino li costringesse a un insolito team-up? Perché Ieiri invita Ijichi a uscire? E quali pensieri affollano la testa dell’imperscrutabile Mechamaru? Questo e altro in una miniera di avvincenti storie inedite

Bungo Stray Dogs 26

5,50 €

IL PIANO DI DOSTOEVSKIJ STA PER COMPIERSI

Sfruttando il proprio potere segreto, il superuomo è riuscito a riunire le tre singolarità e si prospettano guai grossi per l’Agenzia di Detective Armati. Peggio che trovarsi a dover impedire la vampirizzazione del mondo? Quella era una passeggiata in confronto…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL