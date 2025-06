Jujutsu Kaisen: evento speciale il 6 luglio all’Anime Expo 2025

Il 6 luglio 2025, l’Anime Expo di Los Angeles ospiterà uno degli eventi più attesi dai fan dell’animazione giapponese: uno speciale appuntamento dedicato a Jujutsu Kaisen, la serie che ha conquistato il pubblico mondiale con le sue battaglie spettacolari, personaggi carismatici e una trama intensa e drammatica.

Un evento imperdibile per i fan degli stregoni

L’annuncio è arrivato direttamente dalla pagina ufficiale X (ex Twitter) dell’Anime Expo, che ha invitato tutti gli “Jujutsu Sorcerers” a partecipare all’evento organizzato in collaborazione con TOHO Animation. Per l’occasione, saranno presenti due ospiti d’eccezione: Junya Enoki, doppiatore giapponese di Yuji Itadori, e Megumi Ogata, voce di Yuta Okkotsu, protagonisti amatissimi della serie.

Cosa aspettarsi dallo speciale Jujutsu Kaisen

Anche se non sono ancora stati rivelati tutti i dettagli, l’evento potrebbe includere una sessione Q&A con i doppiatori, anticipazioni esclusive, e magari anche un primo sguardo alla prossima stagione dell’anime o a nuovi progetti legati all’universo di Jujutsu Kaisen. La presenza simultanea di Itadori e Okkotsu fa sognare i fan di vedere finalmente un collegamento diretto tra le loro storie sul piccolo schermo.

Un fenomeno globale che non accenna a rallentare

Con due stagioni all’attivo, un film di grande successo (Jujutsu Kaisen 0) e una fanbase in continua espansione, Jujutsu Kaisen è ormai una colonna portante dello shonen moderno. La qualità dell’animazione firmata MAPPA, unita a una narrazione cupa e ricca di colpi di scena, ha reso la serie un punto di riferimento nel panorama anime contemporaneo.

Appuntamento al 6 luglio

Tutti gli occhi sono puntati sull’Anime Expo: l’evento speciale potrebbe rivelare sorprese cruciali per il futuro della serie. Che tu sia un fan della prima ora o un nuovo spettatore, preparati: Jujutsu Kaisen è pronto a stupire ancora.