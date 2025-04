Le uscite Planet Manga del 1° maggio 2025

Tra le uscite Planet Manga del 1° maggio 2025 troviamo Chii-Chan di Shuzo Ozumi, volume a tinte horror prequel del film Toxic Daugther, e l’edizione Omnibus di Ossa – Stand By Me, My Dear.

Inoltre ecco i terzi volumi di Star Wars: The Mandalorian, Blade & Bastard e di Cat’s Eye – Occhi di Gatto New Edition, oltre al sedicesimo di Soul Eater – Ultimate Deluxe Edition.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 1° maggio 2025.

Le uscite Planet Manga del 1° maggio 2025

Soul Eater – Ultimate Deluxe Edition 16

13,00 €

LA LUNA, CRONA E LA FOLLIA

Sulla Luna continua a infuriare la battaglia per la supremazia tra ordine e follia, con tutte le speranze della DWMA riposte… nelle streghe! Intanto, il procedere del piano di Crona rischia di mettere Maka e gli altri studenti davanti a scelte difficili.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU PRIME VIDEO

Blade & Bastard 3

7,50 €

COSA SPINGE GLI AVVENTURIERI A ESPLORARE IL LABIRINTO?

Alcuni inseguono la gloria che rende immortali. Altri la ricchezza celata nei tesori nascosti. Iarumas, Raraja e Garbage cercano qualcos’altro in quel dedalo oscuro, e non si fermeranno finché non avranno capito di cosa si tratta.

Star Wars The Mandalorian 3

Akuma 51

5,20 €

QUESTA È LA VIA!

Dopo lo scontro con la Gilda dei Cacciatori di taglie, il Mandaloriano e il Bambino si dirigono verso il remoto pianeta boscoso Sorgan al fine di nascondersi qualche tempo. Lì, Mando fa la conoscenza dell’ex soldato Cara Dune e si allea con lei per proteggere un villaggio di contadini dai saccheggiatori, prima di far ritorno su Tatooine.

IL MANGA TRATTO DALLA SERIE TV SU DISNEY+

Cat’s Eye -Occhi di Gatto New Edition 3

15,00 €

VIGILANZA SERRATA PER RUI, HITOMI E AI

Toshio deve passare la notte fuori casa per via di un’indagine, così Takeshi Hirano, il nuovo acquisto della stazione di polizia, si propone di vegliare sulle sorelle Kisugi in sua assenza. Con questa ennesima complicazione, le Gatte dovranno fare del loro meglio per superare l’occhio vigile del poliziotto e continuare a compiere i loro furti…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU PRIME VIDEO

Chii-Chan

7,50 €

UN VOLUME UNICO A TINTE HORROR DIFFICILE DA DIMENTICARE Chii-chan indossa carcasse di insetti come gioielli e se qualcosa la infastidisce tira fuori le sue enormi forbici… per due compagni di classe ha inizio l’incubo. Dall’autore di I fiori del male e Tracce di sangue, Shuzo Oshimi, il manga prequel del film Toxic Daughter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Ossa – Stand By Me, My Dear Omnibus

45,00 €

CINQUE AMICI, UN GIURAMENTO E UN TERRIBILE SEGRETO

Cinque anni fa, Shintaro, Tsubaki, Akira, Haruka e Ryu hanno fatto un giuramento: rimanere amici e non rivelare a nessuno il segreto che li unisce. Una telefonata misteriosa, però, rompe il silenzio… comincia il vero inferno.