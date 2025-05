Le uscite Panini Comics del 29 maggio 2025

Tra le uscite targate Panini Comics del 29 maggio 2025 troviamo l’attesa riunione delle Tartarughe Ninja in Teenage Mutant Ninja Turtles 6 (disponibile come di consueto anche in edizione variant di Lee Bermejo), mentre continua la riproposta di Spawn (con il dodicesimo volume deluxe che inaugura le storie mai ristampate dalla prima edizione) e si conclude quella di The Boys (con il sesto volume deluxe Garth Ennis Celebration Variant).

Inoltre nel campo dei romanzi di Star Wars si conclude la classica trilogia di Thrawn scritta da Timothy Zahn con L’Ultima Missione.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 29 maggio 2025.

Le uscite Panini Comics del 292 maggio 2025

Teenage Mutant Ninja Turtles 6

Variant Cover di Lee Bermejo

7,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2024) #6

Le Tartarughe Ninja hanno infine fatto a ritorno a New York solo per trovare quella che un tempo era lo loro casa trasformata in un luogo pieno di insidie, in cui pericoli mortali e nemici assetati di sangue sono in agguato dietro ogni angolo. Per sopravvivere, i nostri eroi dovranno trovare il modo di superare le divergenze che li avevano portati a separarsi. Più facile a dirsi che a farsi…

The Boys Deluxe 6

Garth Ennis Celebration Variant

37,00 €

Contiene: The Boys (2006) #60/72

Quando il Patriota organizza un attacco di un’armata di Super contro l’esercito degli Stati Uniti è l’ora dello scontro decisivo con i The Boys. Ma c’è il piano di vendetta di Butcher che potrebbe complicare le cose… Il volume conclusivo dell’epica, sanguinaria, amara e scorrettissima saga di Ennis e Robertson, ora serie TV per Amazon.

Consigliato a un pubblico maturo.

Spawn Deluxe 12

39,00 €

Contiene: Spawn (1992) #145/158

Tornano per la prima volta in edizione italiana le storie del 2005/2007! Il punto di svolta di Spawn 150 e l’inizio del ciclo scritto da David Hine (SpiderMan Noir) e disegnato da Philip Tan (Iron Man)!

L’Armageddon comincia qui e per Al Simmons le cose non saranno più le stesse! Entra in scena il nuovo Spawn! Il Grande Inquisitore sta per dare il via alle sue torture, e sarà meglio che anche Sam e Twitch si facciano da parte!

Star Wars Romanzi: L’Ultima Missione – La Trilogia di Thrawn 3

25,00 €

Contiene: Star Wars Essential Legends: The Last Command

La Repubblica cerca di riprendersi dagli attacchi del Grand’Ammiraglio Thrawn, che ha costretto i Ribelli ad arretrare grazie alla tecnologia segreta dell’Imperatore: i cloni. Travolta dalle armate di Thrawn, la Repubblica ha una sola speranza: inviare un piccolo gruppo guidato da Luke Skywalker nella roccaforte che ospita le terribili macchine da clonazione. Lì dovranno affrontare un ultimo grande ostacolo: il Jedi oscuro C’baoth che dirige la battaglia contro i Ribelli e vuole distruggere Luke.

IL ROMANZO CHE HA ISPIRATO IL PERSONAGGIO DI THRAWN ANTAGONISTA DELLA SERIE AHSOKA SU DISNEY+