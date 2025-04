Le uscite Panini Comics del 24 aprile 2025

Tra le uscite targate Panini Comics del 24 aprile 2025 troviamo il quinto numero della nuova serie delle Teenage Mutant Ninja Turtles scritta da Jason Aaron, con un episodio incentrato su Casey Jones e sull’assenza dei quattro protagonisti da New York.

Inoltre un nuovo capitolo dell’epopea di Spawn Pistolero, il quinto volume di Department of Truth, una nuova Avventura ambientata ai tempi di Star Wars: L’Alta Repubblica e la quarta raccolta in edizione brossurata delle strisce dei Peanuts.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 24 aprile 2025.

Le uscite Panini Comics del 24 aprile 2025

Teenage Mutant Ninja Turtles 5

4,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2024) #5

Variant di Derrick Chew

7,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2024) #5

Cos’è successo a New York mentre le Tartarughe Ninja erano divise e sparpagliate ai quattro angoli del globo? Ora c’è un nuovo Procuratore Distrettuale in città, e sembra avere un conto in sospeso con i mutanti? Quali sono le origini del suo odio, e chi è che nell’ombra ne muove le fila? Domande a cui, in assenza delle TMNT, dovrà trovare risposta Casey Jones, in una storia scritta da Jason Aaron (Thor) per i disegni del cocreatore di The Boys Darick Robertson.

Star Wars: L’Alta Repubblica Avventure

Spada a Pagamento

Star Wars: L’Alta Repubblica

20,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic – Adventures: Saber for Hire (2024) #1/4

Ty Yorrick, ex Jedi e ora cacciatrice di mostri, è intrappolata dietro il Murotempesta dei Nihil, ma non se la passa male perché sta guadagnando crediti a bizzeffe. Ma l’incontro con un Figlio della Tempesta e il suo abominio Senza Nome spinge Ty a combattere per salvare dei bambini sensibili alla Forza da un vile complotto.

Spawn Pistolero: La Promessa 6

21,00 €

Contiene: Gunslinger Spawn (2022) #31/36

Un nuovo capitolo del western urbano di Todd McFarlane e Carlo Barberi! Il Pistolero viene a sapere che i nemici responsabili dell’omicidio di sua sorella sono ancora vivi e si mette su un nuovo sentiero di vendetta. Il problema è che ora è privo di poteri come gli altri Hellspawn, e le ferite non rimarginano così presto. Cancellato un altro nome dalla sua lista di assassini della sorella, scopre però che la polizia si sta avvicinando a lui…

Department of Truth 5

Cosa Può Fare il Vostro Paese per Voi

23,00 €

Contiene: The Department of Truth (2020) #23/27

Minacciato da un nemico che ha l’intenzione di rivelare al mondo l’esistenza del Dipartimento della Verità, Lee Harvey Oswald decide di giocare d’anticipo e di presentarsi di fronte al pubblico prima che lo facciano altri. Ma per capire le vere motivazioni del capo del Dipartimento bisogna fare un salto indietro fino a quel fatidico giorno del 1963 a Dallas, mentre l’auto di J.F. Kennedy attraversa la folla. Il quinto, attesissimo volume della pluripremiata serie realizzata da James Tynion IV (Batman) e Martin Simmonds (Immortal Hulk).

The Complete Peanuts 4

19,90 €

Contiene: The Complete Peanuts 1957-1958 Paperback Edition vol. 4

Il quarto volume di questa magnifica collana presenta le strisce degli anni 1957-1958: mentre tutti i personaggi si aggiustano nelle nuove e definitive personalità, Charlie Brown, fra aquiloni che precipitano e sonore batoste a baseball, cementa la propria leggenda di eterno perdente. Introduzione “romanzesca” firmata da Jonathan Franzen.