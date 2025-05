Le uscite Panini Comics del 15 maggio 2025

Tra le uscite targate Panini Comics del 15 maggio 2025 troviamo il volume Star Wars: Inquisitori, dedicato ai minacciosi cacciatori di jedi visti in azione anche nel live action Obi-Wan Kenobi, oltre ad un nuovo volume delle Avventure ambientate nella Fase III de L’Alta Repubblica.

Inoltre torna nella nuova edizione Galassia in Fiamme, il terzo romanzo del ciclo di Warhammer The Horus Heresy, due nuovi numeri di Detective Culetto e tanto altro.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 15 maggio 2025.

Le uscite Panini Comics del 15 maggio 2025

Star Wars: Inquisitori

Star Wars Collection

18,00 €

Contiene: Star Wars: Inquisitors (2024) #1/4

Armi dell’Imperatore inviate nella galassia per rintracciare e uccidere qualsiasi Jedi sopravvissuto all’Ordine 66, gli spietati Inquisitori sono una minaccia mortale per coloro che hanno servito il lato chiaro della Forza. Ma chi è Tensu Run, il Cavaliere Jedi che osa affrontare a viso aperto gli Inquisitori e Darth Vader?

Star Wars: L’Alta Repubblica – Avventure Fase III: Echi di Paura

20,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic – Adventures: Echoes of Fear (2024) #1/4



Il Cavaliere Jedi Reath Silas e il Padawan Amadeo Azzazzo vengono incaricati di scavare negli Archivi Jedi per scoprire di più sulle strane e potenti Pietre dell’Eco, nella speranza di sconfiggere i Senza Nome. Ma quella che era iniziata come un’indagine diventerà presto una pericolosa missione all’inseguimento di una delle pietre stesse!

Nemesis: Rogue’s Gallery

Millarworld Collection

21,00 €

Contiene: Nemesis: Rogues’ Gallery (2024) #1/5



Nemesis è paralizzato e rinchiuso in un carcere di massima sicurezza. Tutto ciò che gli rimane è la ferrea determinazione di vendicarsi di ogni singola persona che ha osato contrapporsi a lui. Un sanguinoso piano che non potrebbe iniziare in maniera più inedita: con la ricerca di un aiutante da addestrare che lo affianchi nella sua opera di distruzione! Mark Millar (Kick-Ass) e Valerio Giangiordano (Cosmic Ghost Rider) raccontano il prosieguo dell’Universo Millarworld dopo gli eventi narrati in Big Game!

The Sacrificers 2

Destini Incrociati

20,00 €

Contiene: The Sacrificers (2023) #7/11

La rabbia del Piccione per gli abusi subiti sta per esplodere contro il mondo che non lo ha protetto… e sarà impossibile da ignorare! Lo stesso mondo ha cresciuto Soluna totalmente viziata e impreparata alla perdita di ogni privilegio. Sono due destini opposti, che rimodelleranno il pianeta e faranno nascere un nuovo dio.

Cyberpunk 2077: Kickdown

20,00 €

Contiene: Cyberpunk 2077: Kickdown (2024) #1/4

Accendete i motori, stanno per iniziare le gare illegali per le strade di Night City! Con il piede sul pedale dell’auto più hot della città, la figlia di un famoso ladro d’auto è intenzionata a sistemare il passato. In mezzo a gangster, piloti e i peggiori membri delle gang, le voci sulla strada viaggiano veloci, e lei dovrà gestire anche questo oltre ai suoi avversari. Una nuova miniserie ambientata nel mondo del videogioco di CD Projekt RED, scritta da Tomasz Marchewka, l’autore principale dell’espansione Phantom Liberty di Cyberpunk 2077!

Teenage Mutant Ninja Turtles Deluxe 7

36,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #51/64



I tumultuosi eventi del passato recente hanno creato nuove opportunità per il futuro, ma anche innumerevoli pericoli. Nel nuovo volume della raccolta integrale della storica serie delle TMNT targata IDW vedremo – tra le altre cose – i nostri eroi tornare al Tecnodromo, vedersela con le macchinazioni di Kitsune e con la gang degli Spettri di Strada, oltre a fare la conoscenza con un nuovo mutante: Leatherhead. Sarà un amico o si rivelerà un pericoloso avversario?

The Horus Heresy 3

Galassia in Fiamme

19,90 €

Contiene: LGalaxy in Flames: The Horus Heresy Book 3



Dopo essersi ripreso dalle sue terribili ferite, il Signore della Guerra Horus conduce le trionfanti forze dell’Imperium contro il mondo ribelle Isstvan III. I ribelli vengono schiacciati rapidamente, ma il tradimento di Horus viene finalmente rivelato quando il pianeta viene devastato dalle bombe virus e gli Space Marines si rivoltano contro i propri fratelli nel più terribile scontro immaginabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Comics Italia (@panini_comics)

Detective Culetto 9

10,00 €

Contiene: Oshiri Tantei, lucky cat wa dare no te ni

Detective Culetto stavolta si trova alle prese con il pericolosissimo mondo delle aste! Be’, in teoria non è poi così pericoloso, ma quando ci sono di mezzo tre statue di gatti della fortuna e qualcuno pronto a tutto pur di averle, c’è un’unica soluzione: una bella puzzetta al momento giusto!

Detective Culetto 10

10,00 €

Contiene: Oshiri Tantei no koi?!

Possibile che l’infallibile investigatore in grado di risolvere qualsiasi caso a colpi di puzzette si sia innamorato? Il cuore batte forte nel petto di Detective Culetto e non è a causa della tensione per qualche indagine. Ma chi gli avrà fatto perdere la testa? In ogni caso, abbassare la guardia potrebbe costargli caro!