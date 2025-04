Le uscite Panini Comics del 1° maggio 2025

Tra le uscite targate Panini Comics del 1° maggio 2025 troviamo, in avvicinamento allo Star Wars Day (May The Fourth) il 50° e conclusivo numero della serie attuale di Star Wars, che proietta la narrativa della serie nell’epoca successiva a Il Ritorno dello Jedi. Inoltre il volume per tutte le età di Jeffrey Brown Il Mandaloriano e il Bambino e una speciale edizione del Darth Vader di Soule & Camuncoli in Bianco e Nero.

Inoltre la nuovissima miniserie di Leo Ortolani L’Anello dei Ratti, con il primo numero che esce accompagnato dalla Special Editiond della storica parodia Il Signore dei Ratti.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 1° maggio 2025.

Star Wars 50

Star Wars 118

6,00 €

Contiene: Star Wars (2020) #50

Il Maestro Jedi Luke Skywalker deve insegnare al suo apprendista Ben Solo una decisiva lezione sull’equilibrio fra la luce e l’oscurità. E per farlo gli narrerà un racconto dei giorni dell’Alleanza Ribelle che tocca tutte le epoche di Star Wars. Uno storico numero speciale di oltre cinquanta pagine!

L’Anello dei Ratti 1

Il Mondo di Rat-Man 27

3,50 €

Cosa ci disturba di più di un ospite inatteso, mentre siamo lì che scrolliamo le immagini di Pittogram? Peccato che non possiamo fingere di essere morti, come facciamo quando arrivano le raccomandate da firmare. E se l’ospite inatteso ci proponesse un’avventura incredibile, alla riconquista di un enorme tesoro? Si chiama phishing, ma per una volta, uno dei Ratti della contea ha scelto di fingersi vivo. Ha scelto l’avventura

Il Signore dei Ratti Special Edition

20,00 €

“E ricordo quegli strani fatti, raccontati un po’ a modo suo da quello strano piccoletto con le orecchie da topo… di quando venne forgiato l’Unico Anello e di come il giovane Bolo fu incaricato dal consiglio di Tamara e delle Elfe di distruggerlo…” Questo ci tramandano le cronache. E questo, con devozione e rispetto, ci racconta Leo Ortolani nel suo classico immortale, caposaldo del non heroic fantasy. Leggere per credere e non mancate, perché ha già fatto la storia del fumetto italiano (e della Terra di Mezzo).

Kick-Ass 2

Panini Comics Pocket

11,90 €

Contiene: Hit-Girl (2012) #1/5, Kick-Ass 2 (2010) #1/7

Il classico della linea Millarworld continua in edizione pocket! Hit-Girl prova a vivere una vita “normale” e ha un accordo con Kick-Ass: lo allenerà come vigilante se lui le insegnerà a rapportarsi con gli altri ragazzi a scuola. Ma c’è un problema: Kick-Ass ha cambiato il mondo e ora inizia a capire cosa significhi davvero viverci.

Darth Vader di Soule & Camuncoli in Bianco e Nero

30,00 €

Contiene: Darth Vader (2017) #1/6

Uno speciale volume di grande formato e in bianco e nero – con alcuni inserti a colori per aumentare la drammaticità dell’azione! – per celebrare l’arte di uno dei più amati e premiati disegnatori italiani di comics a stelle e strisce: Giuseppe Camuncoli! Un tomo di pregio che racchiude la prima saga della serie di Darth Vader scritta da Charles Soule (Wolverine) che narra i primi passi del fu Anakin Skywalker come Oscuro Signore dei Sith nel nascente Impero. A completare il tutto, una copertina esclusiva realizzata da Camuncoli e una ricca sezione di extra inediti commentati dall’autore.

Star Wars: Il Mandaloriano e Il Bambino

12,90 €

Jeffrey Brown, autore della serie bestseller Darth Vader e famiglia (con oltre tre milioni di copie vendute negli USA), regala, ai più piccoli e non, la sua interpretazione deliziosamente divertente della serie TV The Mandalorian! Din Djarin, il ruvido cacciatore di taglie Mandaloriano, viaggia per la galassia con l’adorabile Grogu al seguito. Che si tratti di impedire al piccolo di armeggiare con i controlli della nave o di usare la Forza per rubare spuntini extra, le lezioni di Mando come genitore saranno immediatamente divertenti e riconoscibili per tutte le famiglie. E non solo!