Le uscite Marvel Panini del 20 marzo 2025

Tra le uscite Marvel targate Panini del 20 marzo 2025 troviamo lo speciale con i nuovi tie-in della saga Venom War, quelli dedicati a Deadpool e Wolverine.

Inoltre le varie uscite mutanti del mese, con le due squadre protagonista de Gli Incredibili X-Men che entrano in rotta di collisione, mentre arriva i volumi Chasm: La Maledizione di Kaine, che vede il confronto tra i due cloni di Spider-Man, e Annihilation 2099: L’Ultimo Nova, con una carrellata di personaggi cosmici del futuro tra cui una faccia ben nota nascosta dall’elmo di Nova.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 20 marzo 2025.

Gli Incredibili X-Men 5

Gli Incredibili X-Men 423

6,90 €

Contiene: Uncanny X-Men (2024) #5/6, X-Men (2024) #6

Il terrificante finale della mini-saga Onda rossa, con il ritorno di Harvey X…

…e nuove rivelazioni su Sarah Gaunt, Xavier e le quattro nuove X-reclute di Rogue!

In Alaska, Magik e Temper scoprono una nuova mutante!

E la misteriosa Corina Ellis inizia una raccolta che condurrà a un crossover…

Eccezionali X-Men 3

Immortal X-Men 32

5,00 €

Contiene: Exceptional X-Men (2024) #3, NYX (2024) #4

Prima nemiche giurate, poi grandi amiche e ora… che cosa sono Emma Frost e Kate Pryde?

Mentre loro lo decidono, c’è in ballo il futuro di tre nuovi mutanti!

Ms. Marvel affronta il potente Krakoano rischiando la vita…

…mentre David “Prodigy” Alleyne ci descrive una sua giornata più o meno “tipica”!

X-Force 5

X-Force 56

5,00 €

Contiene: X-Force (2024) #5, X-Factor (2024) #4

Nuklo è ancora libero di devastare tutto, e X-Force finisce in un’altra dimensione!

Sopravviveranno i nostri eroi a uno scontro con gli Avengers di Terra-9105?

Dalle stelle alle stalle, letteralmente: missione sotterranea per la nuova X-Factor…

…con nuove relazioni sentimentali e buone notizie da Nonna Smite!

Wolverine 3

Wolverine 458

3,00 €

Contiene: Wolverine (2024) #3

Logan contro Wendigo… di nuovo!

Prosegue la nuova Wolvie-serie di Saladin Ahmed e Martín Cóccolo con tanti colpi di scena…

…e l’avvento di una nuova Lady Deathstrike!

Preparatevi per il ritorno di Laura Kinney

Deadpool 5

Deadpool 172

5,00 €

Contiene: Deadpool (2024) #8/9

Non è semplice essere (un) Deadpool!

E tocca a sua figlia Ellie scoprirlo sulla sua pelle, ora che Wade è morto!

Ma per lei e sua sorella Principessa questa è l’ora di vendicarsi…

…e per farlo avranno bisogno dell’aiuto di qualcuno che conosceva il loro papà molto bene!

Spider-Boy 12

3,00 €

Contiene: Spider-Boy (2023) #12

Dopo un’importante scossa, la vita di Spider-Boy cambia per sempre, lasciandolo a riflettere sul suo ruolo!

Bailey Briggs potrebbe aver chiuso con il ruolo di spalla e passare a nuove avventure e sfide!

Sta per emergere un nuovo eroe: il Ragazzo senza paura!

Inoltre, Bullseye e un misterioso personaggio segreto!

Marvel Integrale – Gli Incredibili X-Men 75

4,90 €

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #280, X-Factor (1986) #69/70, Classic X-Men (1986) #12, #19

Scontro senza esclusione di colpi tra gli X-Men, X-Factor e il temibile Re delle Ombre!

Una saga epocale che cambierà il volto degli Uomini-X, proiettandoli nei mitici anni 90!

Due memorabili storie di Chris Claremont e John Bolton che esplorano il passato di Magneto.

Si avvicina alla conclusione la monumentale riproposizione del ciclo di Chris Claremont su Uncanny X-Men!

Marvel Integrale – Spider-Man Di J.M. DeMatteis 50

4,90 €

Contiene: Spider-Man: Shadow of the Green Goblin (2024) #3/4, Silver Surfer (1987) #128/129, Spectacular Spider-Man Annual (1964) #10

Termina qui L’ombra del Folletto Verde!

Chi c’è dietro il rapimento del giovane Harry Osborn? La risposta vi stupirà!

Spider-Man e Daredevil contro Silver Surfer, in un doppio racconto epico!

La conclusione del serial dell’Uomo Sabbia con l’arrivo di Wizard & Co.!

Venom War: Deadpool/Wolverine

15,00 €

Contiene: Venom War: Deadpool (2024) #1/3, Venom War: Wolverine (2024) #1/3

Deadpool e Logan affrontano i Zombionti!

Gli unici che possono dare una mano a Wade, a parte sua figlia Principessa, sono quelli della Legione dei Mostri!

Che cosa c’è di più pericoloso di Wolverine? Un Wolverine che si è unito a un simbionte assetato di carne umana, naturalmente!

Cullen Bunn torna a scrivere D-Pool!

Chasm: La Maledizione di Kaine

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Chasm: Curse of Kaine (2024) #1/4, Web of Spider-Man (2024) #1

La Saga del clone continua con un capitolo inedito dedicato ai due ex Scarlet Spider!

Kaine Parker dà la caccia al suo compagno clone, Ben Reilly, ora noto come Chasm.

Sarà davvero irrecuperabile oppure una forza più pericolosa lo sta controllando?

Hallows’ Eve ben sa che la mente di Ben è già stata manipolata in passato!

Annihilation 2099: L’Ultimo Nova

15,00 €

Contiene: Annihilation 2099 (2024) #1/5

Una città remota viene distrutta da Knull Set, una banda dedita a portare tutta la vita nell’oscurità!

Arriva uno straniero dalle stelle che risponde al suo stesso codice in quanto ultimo Nova e Starlord!

Ross Romero, l’Hulk Rosso, usa la forza cosmica e i salti nell’iperspazio per combattere Terrax!

Dracula difende il suo nuovo pianeta da Darkhawk, ma il suo vero obiettivo potrebbe essere un altro!

Amazing Spider-Man 3

Hobgoblin

Marvel Collection

19,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2022) #9/14

Il ritorno di Hobgoblin! Ma chi si nasconde sotto la maschera questa volta?

Se la storia ci ha insegnato qualcosa, è che non ci sono certezze quando si tratta di lui.

Gli eventi dell’Universo Marvel si riversano su Spider-Man, a partire dal giorno del giudizio di A.X.E.!

E per finire, una missione insieme a Wolverine in occasione del Gala Infernale.

X-Men: Gala Infernale Fall Of X

Marvel Deluxe

27,00 €

Contiene: FCBD: Uncanny Avengers 2023 #1, X-Men: Hellfire Gala (2023) #1, X Men Unlimited #100/105, X-Men: Hellfire Gala Last Rites Infinity Comic (2023) #1, Invincible Iron Man (2022) #8

L’inizio della drammatica saga che ha posto fine all’Era di Krakoa!

Durante il terzo Gala Infernale comincia l’ora più buia per gli X-Men e i loro alleati!

Incredibili colpi di scena, grandi autori, morti eccellenti e sequenze che non dimenticherete facilmente!

Inoltre, due storie inedite che approfondiscono i retroscena dell’evento mondano mutante!

L’Incredibile Hulk di Peter David: Circolo Vizioso 1

Marvel History

30,00 €

Contiene: Incredible Hulk (1968) #331/341

Il primo volume della riedizione in cartonati del ciclo di Peter David!

In programma per il Golia Verde: agenzie governative piuttosto ostili, minacce provenienti dall’oltretomba e dalla porta accanto, ma anche il ritorno di una vecchia nemesi e l’arrivo di un nuovo spasimante per Betty Ross.

Ospiti speciali: X-Factor e il sempre affabile Wolverine.

Illustrazioni di un giovane Todd McFarlane e del veterano inglese John Ridgway.

Ka-Zar 3

Marvel Masterworks

32,00 €

Contiene: Ka-Zar (1974) #6/9, Savage Tales (1971) #5/11, Marvel Super Action (1977) #1 (II)

A grande richiesta, un nuovo volume delle classiche storie degli anni 70 del Signore della Giungla Nascosta, tratte dalla sua serie regolare e dal mitico magazine in bianco e nero Savage Tales.

Creature inimmaginabili, tribù nascoste e uomini-lucertola sono solo alcune delle minacce che dovrà affrontare Ka-Zar nei meandri della Terra Selvaggia, affiancato come sempre da Zabu, la tigre dai denti a sciabola.

Ancora una volta, però, i pericoli più grandi saranno quelli provenienti dal mondo esterno!

Inoltre, Shanna la Diavolessa e una rara avventura in solitaria di Bobbi Morse prima che assumesse l’identità di Mimo.

Fantastici Quattro: Carne e Pietra – Edizione Definitiva

66,00 €

Contiene: Fantastic Four (1997) #35/50, Fantastic Four Annual 2001 #1

Un capolavoro Marvel in edizione definitiva con copertina in ecopelle e dettagli metallizzati per prepararsi al meglio al film dei Fantastici Quattro!

La riproposta di storie che mancano all’appello da più di vent’anni, scritte e magnificamente illustrate dal compianto Carlos Pacheco.

Maghi, alieni e multiversi, in alcune delle storie più audaci del nuovo millennio!

Un volume immancabile in ogni libreria che si rispetti!

Marvel Omnibus: Thor di Jason Aaron 2

Marvel Omnibus

104,00 €

Contiene: Mighty Thor (2015) #13/23, #700/706, Unworthy Thor (2015) #1/5, Thor Annual (2013) #1, Generations: The Unworthy Thor & the Mighty Thor (2017) #1, Mighty Thor: At the Gates of Valhalla (2018) #1, Thor (2018) #1/16, War of the Realms (2019) #1/6, King Thor (2019) #1/4