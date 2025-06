Le uscite Marvel Panini del 19 giugno 2025

Tra le uscite Marvel targate Panini del 19 giugno 2025 troviamo tanti nuovi volumi dedicati ai Fantastici Quattro e a Galactus, in vista dell’arrivo nelle sale cinematografiche de I Fantastici Quattro: Gli Inizi tra poco più di un mese.

Inoltre sta per esplodere Un Mondo Sotto Destino, come possiamo leggere dall’episodio di X-Factor pubblicato sulle pagine di X-Force, e arriva il prologo ufficiale della serie animata di Disney+ Il Vostro Amichevole Spider-Man Di Quartiere.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 19 giugno 2025.

Le uscite Marvel Panini del 19 giugno 2025

Gli Incredibili X-Men 8

Gli Incredibili X-Men 426

7,00 €

Contiene: Uncanny X-Men (2024) #9/10, X-Men (2024) #11

Preparatevi a ritorni in scena inaspettati e nuovi mutanti!

La squadra di Ciclope deve fronteggiare un’invasione aliena.

I membri più giovani della squadra di Rogue visitano un centron commerciale…

…e sappiamo bene cosa succede agli X-Men in questi casi!

Eccezionali X-Men 6

Immortal X-Men 35

6,00 €

Contiene: Exceptional X-Men (2024) #6, NYX (2024) #8

Qual è il vero scopo dell’app Verate? E chi è Sheldon Xenos?

Cambiamenti in arrivo per Trista, Melee e soprattutto Axo!

A New York, intanto, è il momento della resa dei conti tra Laura Kinney e la sua vecchia fiamma Satiro!

Disegni di Francesco Mortarino!

X-Force 8

X-Force 59

6,00 €

Contiene: X-Force (2024) #8, X-Factor (2024) #7

La nuova X-Force deve vedersela con la Diabla e… Colosso?!

E lo storico membro degli X-Men non sembra essere tornato da alleato!

X-Factor ha un nuovo leader, come pure il mondo!

Ma con il Dr. Destino al potere, cosa cambierà per il team?

Wolverine 6

Wolverine 461

6,00 €

Contiene: Wolverine (2024) #6, Laura Kinney: Wolverine (2025) #3

Chi si cela dietro il mistero dell’adamantino? La risposta vi sorprenderà!

Preparatevi a drammatici scontri ad alto contenuto di artigli…

…con ben due Wolverine, un Wendigo, un elfo blu e tanti super criminali!

Inoltre, Laura Kinney e Daredevil affrontano una minaccia esplosiva!

Spider-Boy 15

4,00 €

Contiene: Spider-Boy (2023) #15

Continua Il ragazzo senza paura!

La sfida del drago prosegue con Spider-Boy e Daredevil che affrontano Bengal e suo figlio!

La posta in gioco? Il controllo degli assassini più letali del mondo, con un bambino di dieci anni al centro.

Inoltre, prosegue il flashback con l’origine della nuova Spider-Girl!

What If…? Galactus

Marvel Collection

20,00 €

Contiene: What If…? Galactus Transformed Hulk (2025) #1, What If…? Galactus Transformed Gambit (2025) #1, What If…? Galactus Transformed Moon Knight (2025) #1, What If…? Galactus Transformed Rogue (2025) #1, What If…? Galactus Transformed Spider-Gwen (2025) #1

Torna What If…? con una serie di racconti in cui dei nuovi araldi servono il Divoratore di Mondi!

Gambit è il ladro più carismatico e capace della Terra, ed è proprio così che cattura l’attenzione del Divoratore di mondi!

Quando Khonshu e Galactus si scontrano, Moon Knight si ritrova nel mezzo!

Rogue usa il suo potere mutante per assorbire il potere cosmico di Silver Surfer!

Il Vostro Amichevole Spider-Man Di Quartiere: Il Prequel Ufficiale

20,00 €

Contiene: Your Friendly Neighborhood Spider-Man (2024) #1/5

Un emozionante prologo con le scene mai mostrate nella serie Disney+!

Lo scrittore di Superior Spider-Man scrive il racconto delle origini del Tessiragnatele!

Peter Parker scopre i suoi poteri, decide di diventare un eroe e sceglie il suo costume!

Come nuovo giustiziere, Spidey impara dure lezioni da nemici come Silvermane e i Duri!

Marvel Masterseries – Fantastici Quattro di Mark Waid e Mike Wieringo 1

Inimmaginabile

11,90 €

Contiene: Fantastic Four (1998) #60/70, Fantastic Four (1961) #500/502

Mark Waid e Mike Wieringo danno il via alla loro leggendaria collaborazione sulla serie dei Fantastici Quattro!

Tra insetti giganti, equazioni viventi e molecole instabili esplosive, i due autori ci regalano alcune delle più audaci e divertenti avventure nella storia del Quartetto!

Il ritorno del Dottor Destino mette in difficoltà Reed Richards come mai prima d’ora.

Inoltre, il segreto della Gang di Yancy Street, le prime parole di Valeria e… Franklin all’inferno?

Marvel Masterseries – Fantastici Quattro di Mark Waid e Mike Wieringo 2

Azione Autoritaria

11,90 €

Contiene: Fantastic Four (1961) #503/524

I Fantastici Quattro invadono Latveria e sia il Dottor Destino che Nick Fury sembrano incapaci di fermarli!

Le scelte di Reed Richards e compagni porteranno alla tragica scomparsa di uno di loro.

I Fab Four si imbarcano nell’avventura più ambiziosa della loro storia: un viaggio che li porterà in Paradiso!

Inoltre: Spider-Man, Hydro-Man, Galactus e molto altro ancora!Fenice 1

Marvel Mangaverse: Una Nuova Alba

Marvel Manga Edition

15,00 €

Contiene: Marvel Mangaverse: New Dawn (2002) #1, Marvel Mangaverse: Avengers Assemble (2002) #1, Marvel Mangaverse: Fantastic Four (2002) #1, Marvel Mangaverse: Ghost Riders (2002) #1, Marvel Mangaverse: Punisher (2002) #1, Marvel Mangaverse: Spider-Man (2002) #1, Marvel Mangaverse: X-Men (2002) #1, Marvel Mangaverse: Eternity Twilight (2002) #1

L’Universo Marvel come non lo avete mai visto! In un mondo in cui gli Avengers usano robot mecha giganti e Hulk è un mostro kaiju, una nuova minaccia rischia di distruggere la Terra. Scoprite una nuova versione di ispirazione asiatica degli eroi della Casa delle Idee! Punisher, gli X-Men, i Fantastici Quattro e soprattutto uno straordinario Spider-Man scritto e illustrato da Kaare Lee Andrews! Per la prima volta in un unico volume l’intera prima fase del Marvel Mangaverse ideato da Ben Dunn!

Wolverine 4

Armi Di Vendetta

Marvel Deluxe

32,00 €

Contiene: Wolverine (2019) #36/40, Ghost Rider/Wolverine: Weapons of Vengeance Alpha (2023) #1, Ghost Rider/Wolverine: Weapons of Vengeance Omega (2023) #1, Ghost Rider (2022) #17

Dal passato di Wolverine e Ghost Rider, un potente demone riemerge!

Logan e lo Spirito della Vendetta dovranno tornare ad allearsi per fermarlo… ma questo ritorno porterà anche alla nascita dell’inarrestabile Hellverine!

Mentre Orchis stringe la morsa intorno a Krakoa, Wolvie cerca nuovi alleati in Hulk, Capitan America, Pantera Nera e Spider-Man!

Due lunghe saghe complete scritte da Benjamin Percy (X-Force) per i disegni di Geoff Shaw (Thanos) e Juan José Ryp (Wolverine: The Best there Is).

L’Immortale Hulk 4

L’Uomo Che Pensa

Marvel Deluxe

33,00 €

Contiene: Immortal Hulk (2018) #31/40

Continua la straordinaria saga best-seller di Al Ewing e Joe Bennett nominata ai premi Eisner! C’è un nuovo mostro in città! È simpatico, affettuoso e tenero con i bambini!

Era chiamato Hulk ed era malvagio e violento, ma ora il vento è cambiato e ha un nuovo nome. Xemnu è qui e ci salverà tutti.

L’Uomo che pensa giunge a sconvolgere la vita del Golia Verde: ma chi si cela dietro questo nome?

Seguiamolo nel viaggio della sua vita, dalla sua rinascita all’esperimento finale. Seguiamo… il Capo!

Fantastici Quattro: Inimmaginabile

Marvel Must Have

15,00 €

Contiene: Fantastic Four (1998) #67/70, #500/502

Il Dottor Destino è tornato, ma quali sacrifici ha dovuto compiere per ottenere i suoi spaventosi poteri e la sua nuova armatura?

Questa volta, per sconfiggere la Prima Famiglia Marvel, Victor Von Doom ha deciso di prendere di mira i figli di Sue e Reed.

Il Quartetto dovrà combattere una delle battaglie più terribili della propria carriera, e Mr. Fantastic sarà chiamato a un compito per lui impossibile: credere nella magia!

Una storia indimenticabile firmata da uno dei team creativi più amati di sempre: Mark Waid e Mike Wieringo!

Daredevil di Mark Waid 2

Marvel Omnibus

80,00 €

Contiene: Daredevil (2011) #28/36, Daredevil (2014) #1/18, #0.1, #1.5, Indestructible Hulk (2013) #9/10

Come farà Matt Murdock a mantenere l’equilibrio tra le sue due identità mentre il suo amico di sempre, Foggy Nelson, lotta contro il cancro?

Ad aiutare Daredevil arrivano Silver Surfer, l’indistruttibile Hulk e… la Legione dei Mostri?

Il mondo del Cornetto viene stravolto quando si deve trasferire a San Fancisco.

L’acclamata gestione di Mark Waid (Fantastic Four) e Chris Samnee (Captain America) giunge alla sua incredibile conclusione!

Fantastici Quattro di Mark Millar e Bryan Hitch

Marvel Omnibus

72,00 €

Contiene: Fantastic Four (1961) #554/569, Fantastic Four Annual (1963) #32, Fantastic Force (2009) #1/4

Mark Millar e Bryan Hitch, il team creativo che ha dato vita all’acclamata serie degli Ultimates, si cimenta con la Prima Famiglia Marvel!

Conosciamo Alyssa Moy, una vecchia fiamma di Mr. Fantastic che avverte i Fantastici Quattro di un incombente apocalisse.

Dal futuro arrivano i Difensori, e sono molto diversi da quelli che conosciamo!

Il Maestro di Destino è tornato per giudicare l’operato del suo discepolo, e non sembra esserne soddisfatto…

Ultimate Spider-Man 4

Marvel Omnibus

86,00 €

Contiene: Ultimate Spider-Man (2000) #112/133, Ultimate Spider-Man Annual (2005) #3, Ultimatum: SpiderMan Requiem (2009) #1/2, Ultimate Spider-Man (2009) #1/15

Ultimo appuntamento con la grande saga del Tessiragnatele del primo, originale Universo Ultimate!

Goblin è evaso di prigione e vuole vendicarsi di Spider-Man! Riusciranno gli amici di Peter Parker ad aiutarlo a respingere i suoi attacchi?

E poi, il ritorno di Venom e Carnage, il terrificante Ultimatum di Magneto e i diabolici piani di Mysterio!

Affiancato da artisti del calibro di Stuart Immonen, David Lafuente e Takeshi Miyazawa, Brian M. Bendis sconvolge il mondo del Ragno un’ultima volta!

Io Sono Galactus

25,00 €

Contiene: Fantastic Four (1961) #48/50, #175, #520, Super-Villain Classics – Galactus: The Origin (1983) #1, Silver Surfer (1987) 130, Galactus the Devourer (1999) #6, Mighty Thor (2011) #6, Silver Surfer (2014) #9/10, Thor (2020) #6, Reckoning War: Trial of the Watcher (2022) #1