Le uscite Marvel Panini del 12 giugno 2025

Tra le uscite Planet Manga del 12 giugno 2025 troviamo la seconda raccolta di racconti brevi in prosa dedicata ai personaggi di Jujutsu Kaisen: Thorny Road At Dawn. Inoltre arrivano con il primo volume È Per Amore Se Non So Resisterti? e World’s End Blue Bird, il romanzo illustrato See You at That Grace After […]