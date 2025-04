Le uscite Marvel Panini del 10 aprile 2025

Tra le uscite J-POP Manga del 9 aprile 2025 arriva finalmente in tutte le fumetterie, librerie e store online l’attesissimo bundle della Coco Uzuki! Contiene il primo, entusiasmante, volume di Fall in Love, You False Angels in edizione variant (esclusiva per l’Italia), il volume unico First Kiss e due illustration card dedicate a Katsura e […]