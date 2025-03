Le uscite manga Star Comics del 25 marzo 2025

Tra le uscite manga Star Comics del 25 marzo 2025 troviamo il primo numero di Manga Issho, la prima rivista europea dedicata al manga, una collaborazione tra Star Comics (Italia), altraverse (Germania), Kana (Francia e Belgio) e Planeta Cómic (Spagna) di cui vi abbiamo già ampiamente parlato.

Inoltre si conclude con l’ultima tranche di volumi Dr. Slump Perfect Edition, arriva il quarto volume di Minecraft – Viaggio ai Confini del Mondo (mentre si avvicina l’uscita del film hollywoodiano con Jack Black e Jason Momoa) e poi tanti altri titoli di successo.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 25 marzo 2025, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 25 marzo 2025

DR. SLUMP PERFECT EDITION n. 11

di Akira Toriyama

€ 8,00

L’EDIZIONE DEFINITIVA PER L’ECCENTRICO INVENTORE SENBEE E LA VULCANICA ARALE!

Copertina Olografica

Recatosi al Villaggio Pinguino per conquistare la sua amata Arale, il piccolo Obocchaman – ex Caramelman 4, alias Atomino – dimostrerà a tutti come anche un robot sappia essere mooolto romantico! Ma il crudele Dottor Mashirito ha messo a punto delle nuove armi per distruggere il suo sogno d’amore e per realizzare il proprio incrollabile disegno di conquista del mondo…

DR. SLUMP PERFECT EDITION n. 12

di Akira Toriyama

€ 8,00

L’EDIZIONE DEFINITIVA PER L’ECCENTRICO INVENTORE SENBEE E LA VULCANICA ARALE!

Chi o cosa potrebbe mai spingere un criminale a supplicare la polizia di arrestarlo, se non un pericolo pubblico come Arale?! Le situazioni paraddossali sono all’ordine del giorno al Villaggio Pinguino, e infatti anche Midori – chissà perché – più cerca di dimagrire e più aumenta di peso…!

DR. SLUMP PERFECT EDITION n. 13

di Akira Toriyama

€ 8,00

L’EDIZIONE DEFINITIVA PER L’ECCENTRICO INVENTORE SENBEE E LA VULCANICA ARALE!

Copertina olografica

Fiocco azzurro in casa Norimaki! Già a pochi giorni dalla nascita, il piccolo Turbo si dimostra un vero prodigio, e non perché abbia ereditato il genio scientifico del padre… Grazie ai superpoteri ottenuti per intervento di alcuni alieni, è diventato un portento proprio come la “sorellina” Arale! Ora Senbee ha un altro “angelo custode” al suo fianco…

DR. SLUMP PERFECT EDITION n. 14

di Akira Toriyama

€ 8,00

L’EDIZIONE DEFINITIVA PER L’ECCENTRICO INVENTORE SENBEE E LA VULCANICA ARALE!

Copertina olografica

Sono delle bambine? Sono degli uccelli? No, sono le due Gacchan! Chi non si è chiesto quale segreto si nasconda dietro la singolare natura di questi fortissimi, imprevedibili, insaziabili “angioletti sterminatori”? Ebbene, qualcuno sa la verità, e sta per fare il suo ingresso nel Villaggio Pinguino…!

DR. SLUMP PERFECT EDITION n. 15

di Akira Toriyama

€ 8,00

L’EDIZIONE DEFINITIVA PER L’ECCENTRICO INVENTORE SENBEE E LA VULCANICA ARALE!

Nelle sue saltuarie apparizioni all’interno della storia, l’autore non ha mai nascosto le sue periodiche crisi d’ispirazione… Chissà come se la caverà in quest’occasione?! Fortunatamente le sue creature sanno sempre come rimediare e non si risparmieranno fino all’ultima pagina, con delle “performance” di induuubbio livello, degne del miglior gran finale!

HAIKYU!! CLUB n. 11

TARGET n.165

di Haruichi Furudate,Kyohei Miyajima

€ 5,20

LO SPIN-OFF DI HAIKYU!! SULLE CARISMATICHE SQUADRE RIVALI!

I personaggi di Haikyu!!, finiti nel mondo di Werewolf, giocheranno a ingannarsi l’un l’altro, combinando un gran casino! Ushijima si rilasserà nella sua casa al mare, il Date Kogyo si recherà a un colloquio di lavoro e i membri del Nekoma andranno… sulla luna?!

JINRUI-SHOKU: BLIGHT OF MAN n. 2

ZERO n.277

di Mitsuchiyomaru,Yuki Sato

€ 6,90

DIRETTAMENTE DA MANGA PLUS ARRIVA UNA SERIE THRILLER SORPRENDENTE E TERRIFICANTE, CHE VI TERRÀ COL FIATO SOSPESO!

Rena viene aggredita da uno stalker, ma percependo un’anomalia Hayato corre a salvarla. Dopo aver ricevuto la visita dell’agente dai capelli neri, i due mettono in atto il piano per il recupero del corpo di Seita, al momento posseduto da un’entità misteriosa. Tuttavia, l’agente sembra avere un obiettivo segreto…

LA PERSONA CHE MI PIACE NON È UN RAGAZZO n. 3

QUEER LABEL n.13

di Sumiko Arai

€ 7,50

DOPO IL SUCCESSO ONLINE, ARRIVA IL WEBCOMIC GIAPPONESE A TEMA GIRLS’ LOVE VINCITORE DEL NEXT MANGA AWARDS!

Dopo aver appurato che la persona che le piace non è un ragazzo, Aya inizia a chiedersi se il loro rapporto sia di amicizia o qualcosa di diverso, mentre Mitsuki si tormenta per mantenersi a una distanza adeguata… Ciononostante, il loro avvicinamento si fa sempre più stretto: impossibile resistere alla forza di attrazione!

MANGA ISSHO n. 1

EURO n.14

di AA. VV.

€ 4,90

LA PRIMA RIVISTA DI MANGA EUROPEA!

Uno straordinario progetto internazionale che vede coinvolti 4 fra i maggiori editori d’Europa: altraverse (Germania), Kana (Francia e Belgio), Planeta Cómic (Spagna) e Star Comics (Italia).

MINECRAFT – VIAGGIO AI CONFINI DEL MONDO n. 4

KOEN n.4

di Kazuyoshi Seto

€ 5,20

IL MANGA UFFICIALE DEL GIOCO DI FAMA MONDIALE! GAME START!

Le scorribande di Nico proseguono tra mille peripezie e scoperte incredibili, mentre il gruppo dei suoi compagni di viaggio continua ad accogliere i personaggi più simpatici e strampalati che si possano immaginare in pixel. Ben presto, però, sulla strada del giovane avventuriero si staglia un enderman…

NIRVANA n. 3

ASTRA ORIGINALS n.2

di Emiliano Pagani,Daniele Caluri

€ 18,90

Ramiro Tango è un criminale. Truffatore di bassa lega, si ritrova suo malgrado coinvolto in una situazione più grande di lui: può diventare la chiave per far condannare il terribile Carlos “Occhionero” Ronson. Basterà la grande faccia tosta di Ramiro a evitargli i peggiori guai, considerato che due sicari spietati sono sulle sue tracce? La polizia conta su di lui. Ma non è una buona idea…

WHISPER ME A LOVE SONG n. 9

QUEER LABEL n.16

di Eku Takeshima

€ 6,90

Aki è venuta a conoscenza delle vere intenzioni di Shiho, che ha eseguito la performance con la quale è determinata a voler chiudere una volta per tutte. Inoltre, al secondo giorno di festival si alza il sipario sul live delle SS… Quale sarà il punto d’arrivo dei sentimenti delle ragazze?