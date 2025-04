Le uscite manga Star Comics del 15 aprile 2025

Tra le uscite manga Star Comics del 15 aprile 2025 troviamo il terzo numero di Diablomachia, il manga europeo dell’italiano Da Hosoi, oltre alla variant del secondo numero di Kagurabachi.

Inoltre continuano titoli di successo tra inediti come Fungus and Iron o Tenkaichi e grandi classici come Yu degli Spettri New Edition o Inuyasha Wide Edition.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 15 aprile 2025, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 15 aprile 2025

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 58

DETECTIVE CONAN n.113

di Gosho Aoyama

€ 6,50

Dopo un brutto momento, Rena Mizunashi riprende conoscenza: le sue condizioni di salute sembrano migliorare, ma la situazione intorno a lei peggiora a vista d’occhio. Gli Uomini in Nero tornano a farsi vivi per chissà quali loschi motivi e l’FBI non rimarrà certo con le mani in mano: lo scontro sarà durissimo e anche il piccolo Conan verrà coinvolto. Come andrà a finire? Non perdetevi questo numero dal finale assolutamente sconvolgente!

DIABLOMACHIA n. 3

EURO n.15

di Da Hosoi

€ 6,90

UNISCITI ALL’AVVENTURA! DOPO IL SUCCESSO IN FRANCIA, ARRIVA IN ITALIA IL MANGA EUROPEO FIRMATO DAL TALENTUOSO DA HOSOI!

I demoni non sono tutti uguali e Neve lo sa bene! La missione dell’incantatore, infatti, è quella di portare sulla Terra i demoni benevoli, che per questa natura “anomala” vengono discriminati nella loro terra d’origine, l’Inferno. Questo, ovviamente, non è ben visto dagli altri demoni, che desiderano schiacciare Neve e i suoi amici. Il ragazzo deve combattere con tutte le sue forze, ma non sa che dietro a questa lotta si nasconde più di quanto immagina… Uno shonen a regola d’arte ad opera di Da Hosoi, autore di origini italiane che ha perfezionato la sua formazione in Giappone!

FUNGUS AND IRON n. 6

TECHNO n.338

di Ayaka Katayama

€ 5,90

OPERA CONSIGLIATA ANCHE DA HAJIME ISAYAMA, AUTORE DE L’ATTACCO DEI GIGANTI!

Forti dell’arrivo di Lisa, la ragazza della voglia di orso, Dante e i suoi compagni danno finalmente inizio al progetto Beelzebub. Amigasa però non rimane a osservare in silenzio e si prepara al contrattacco! Mentre la tensione in questo scontro sempre più violento continua ad aumentare, Ether viene raggiunto da un messaggio inquietante che non sembra opera di Amigasa, ma di una terza fazione sconosciuta. Si tratterà di alleati o nemici? Ha inizio un nuovo capitolo, Red Fang!

INUYASHA WIDE EDITION n. 22

NEVERLAND n.373

di Rumiko Takahashi

€ 9,95

Dopo una meritata pausa per riprendersi dalla tremenda battaglia con Toshu, Inuyasha e i suoi si ritrovano a passare la notte in un tempio fatiscente custodito da una giovane e misteriosa monaca. Nonostante la terribile leggenda che circonda quel luogo, tutto sembra tranquillo, ma Shippo non è dello stesso avviso… Si avvicina per Inuyasha il momento di utilizzare la potente Tessaiga dalle scaglie di drago e di fare i conti con Byakuya, l’ennesimo nemico che sembra molto interessato alla nuova arma del mezzodemone.

KAGURABACHI n. 2

VARIANT COVER EDITION

JANKU n.#

di Takeru Hokazono

€ 7,50

LA SCINTILLA DEL METALLO CHE SI TRASFORMA IN UNA BELLISSIMA E SOLIDA KATANA.

Il secondo volume della serie sarà disponibile anche in una speciale edizione variant, che sarà possibile inserire all’interno del box allegato alla Variant Cover Edition di Kagurabachi 1.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

TENKAICHI n. 5

KAPPA EXTRA n.307

di Yosuke Nakamaru,Kyoutarou Azuma

€ 6,90

I PIÙ GRANDI GUERRIERI DEL GIAPPONE SI SFIDANO IN UN TORNEO SENZA ESCLUSIONE DI COLPI!

Messo alle strette dalla Dirk Dance di William Adams, Yagyu Munenori continua ad affilare la sua volontà omicida tanto da apparire come la personificazione della morte, pronta ad annientare con la sua falce la tecnica di spada dell’avversario. Mentre lo scontro volge al termine, si preparano a scendere in campo i prossimi sfidanti: il venerabile spadaccino Kamiizumi Isenokami Nobutsuna e il colossale Hino Choko…

WHAT ABOUT TOMORROW – ASHITA WA DOCCHIDA! n. 9

QUEER LABEL n.18

di Kotetsuko Yamamoto

€ 6,90

Fa il suo ritorno in Italia, una delle autrici più importanti del panorama Boys’ Love in Giappone con una delle sue serie più amate!

CONTENUTI ESPLICITI.

Ken e Kirara sono al colmo della felicità, tuttavia, in occasione della prima visita al tempio il giorno di Capodanno, Ken scopre Kirara in rapporti amichevoli con il signor Taro e i due finiscono per litigare. Non vorrà mica dirgli d’interrompere la loro storia?! Entrambi i liceali si ostinano a non volersi scusare, creando così un’atmosfera pesante… Non perdetevi la dolcissima riconciliazione della giovane coppia e gli sviluppi amorosi del fratellone Kyoichi!

YU DEGLI SPETTRI NEW EDITION n. 11

GHOST n.235

di Yoshihiro Togashi

€ 5,90

UN GRANDE CLASSICO DEL BATTLE SHONEN IN UNA NUOVA SPLENDIDA EDIZIONE!

La finale del Torneo di Arti Marziali delle Tenebre è alle porte: manca solo un giorno e i nostri amici ne approfittano per concentrarsi in solitudine e mettere alla prova le proprie capacità, ognuno a modo suo… Ma il tempo per raccogliere le forze è ormai agli sgoccioli, il campo di battaglia li attende!