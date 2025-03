Le uscite manga Star Comics del 11 marzo 2025

Tra le uscite manga Star Comics del 11 marzo 2025 troviamo l’anteprima del primo numero di Kagurabachi, che esce una settimana prima dell’edizione regular con il box contenente il primo volume in edizione Variant, 4 segnalibri, un set di sticker e una speciale illustration card (oltre ad essere progettato anche come contenitore anche per le variant dei volumi 2 e 3), oltre che con la specialissima edizione Ultra Variant, disponibile solo in 2000 copie acquistabili online.

Inoltre continuano i grandi successi come Beat & Motion, Fatti Odiare – Kirai De Isasete, Ranking of Kings, Rurouni Kenshin Perfect Edition, Stage S e Watch Dogs Tokyo.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 11 marzo 2025, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 11 marzo 2025

BEAT & MOTION n. 2

FAN n.306

di Naoki Fujita

€ 6,90

NON È MAI TROPPO TARDI PER REALIZZARE I PROPRI SOGNI!

Nico riceve una proposta per debuttare con una grossa etichetta discografica, così lei e Tatsuhiko decidono di interrompere la produzione del video musicale e di prendere ognuno la propria strada. Per riuscire a fare un salto di qualità, Tatsuhiko si iscrive a un concorso per corti d’animazione indipendenti, e mentre cerca di trovare il trend vincente scopre che nella sua università studiano due animatori professionisti…

FATTI ODIARE – KIRAI DE ISASETE n. 5

QUEER LABEL n.15

di Hijiki

€ 6,90

Alla meravigliosa famiglia costituita dall’omega Naoto, dal compagno Hazuki, dalla figlioletta Shizuku e dal secondogenito Minato si è aggiunto un nuovo elemento! Minato, desideroso di ricevere l’affetto di tutti, si mostra geloso della new entry e ben presto i rapporti si fanno turbolenti. Nel frattempo, nella scuola elementare frequentata da Shizuku ha inizio il movimentato campo estivo e Naoto è in pensiero per Daiki, un omega come lui…

KAGURABACHI n. 1

VARIANT COVER EDITION CON BOX – CONTIENE 1 ILLUSTRATION CARD, 1 SET DI STICKERS E 1 SET DI SEGNALIBRI IN PVC

di Takeru Hokazono

€ 14,90

LA SCINTILLA DEL METALLO CHE SI TRASFORMA IN UNA BELLISSIMA E SOLIDA KATANA.

Il primo volume della serie sarà disponibile anche in una speciale edizione variant, raccolta insieme a gadget esclusivi all’interno di un box da collezione. Il box contiene, oltre al volume, una Illustration Card, un set di Stickers e un set di Segnalibri in PVC, ed è progettato per contenere al suo interno le Variant Cover Edition dei volumi 1, 2 e 3 di KAGURABACHI.

Chihiro passa le sue giornate nella fucina, addestrandosi sotto la guida di suo padre, per diventare un maestro spadaio come lui. Se il genitore ama gli scherzi e le facezie, il figlio invece è un tipo più taciturno. La felicità di quei momenti sembrerebbe poter continuare all’infinito… ma un brutto giorno la tragedia bussa alla loro porta. Un legame insanguinato e una vita che non tornerà più. Nel cuore del ragazzo adesso brucia solo la fiamma di una determinazione alimentata dall’odio…

Azione, violenza e spettacolari combattimenti in una storia a cavallo fra il sovrannaturale e il noir!

KAGURABACHI n. 1

ULTRA LIMITED EDITION

di Takeru Hokazono

€ 6,90

LA SCINTILLA DEL METALLO CHE SI TRASFORMA IN UNA BELLISSIMA E SOLIDA KATANA.

Il primo volume della serie disponibile anche in una esclusiva Ultra-Limited Edition con pagine a colori e copertina con effetti speciali!

L’edizione Ultra Limited – disponibile in 2000 copie fino esaurimento scorte – sarà acquistabile esclusivamente su starclickday.com a partire dalle ore 13:00 di martedì 11 marzo. Ogni utente potrà acquistare un massimo di 2 copie. Potrà procedere all’acquisto soltanto chi è registrato sul sito starcomics.com. Consigliamo a chi è interessato di registrarsi in anticipo, per evitare il congestionamento del sito l’11 marzo.

RANKING OF KINGS n. 12

WONDER n.147

di Sousuke Toka

€ 6,90

LA SERIE CHE HA COMMOSSO I LETTORI GIAPPONESI! FRA GLI ANNUNCI PIÙ ATTESI E AMATI DI LUCCA COMICS & GAMES!

Bosse, che nella sua ricerca per diventare il più forte si è messo nelle mani del destino; Miranjo, che ha causato numerose tragedie per il bene delle persone che amava; Bojji, che si fa largo verso il futuro usando il coraggio e i legami come armi… Riuscirà la spada reale di quest’ultimo a sconfiggere l’invincibile avversario che gli si para davanti?

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 19

CLASSIC n.11

di Nobuhiro Watsuki

€ 9,00

Davanti a un Kenshin sempre più infuriato, Enishi scopre l’ultima carta con cui intende concludere la partita: l’omicidio di Kaoru. Ormai deciso a fermarlo a ogni costo, Kenshin si prepara a sferrare un attacco letale, ma un intervento inatteso di Kujiranami concede a Enishi l’occasione di portare a compimento il suo proposito…

STAGE S n. 2

GHOST n.233

di Tomoya Harikawa

€ 6,90

UN’ESTENUANTE LOTTA CONTRO IL DESTINO E UN “DIO” CRUDELE! TOMOYA HARIKAWA SEGNA IL SUO BRILLANTE DEBUTTO SULLE PAGINE DI SHONEN JUMP+ CON UNA SERIE CHE VI LASCERÀ COL FIATO SOSPESO!

Una volta resuscitato da Shirohebi, Meguru decide di entrare in un’organizzazione di onmyoji nota come “Tora Electronics”, nella speranza di ottenere più informazioni sull’essere che, secondo la profezia, sarà responsabile della morte di Sara, tale “Kurohebi”. Durante una missione, però, s’imbatte in una strana impurità umanoide…

WATCH DOGS TOKYO n. 3

EURO n.13

di Seiichi Shirato,Shuuhei Kamo

€ 6,50

L’ADATTAMENTO MANGA DEL VIDEOGIOCO DI FAMA MONDIALE!

SSB riceve una proposta di scambio per ottenere i dati sugli illeciti commessi per l’introduzione del J-ctOS e, pur sapendo che si rivelerà una trappola, accetta. Cosa troveranno ad attenderli, lei e Goda, nel luogo dell’incontro? Ha inizio la lotta del DedSec per portare alla luce la verità!