Le uscite J-POP Manga del 7 maggio 2025

Tra le uscite J-POP Manga del 7 maggio 2025 prosegue con il terzo volume Black Letter, la nuova e apprezzata saga euromanga firmata dall’acclamata artista italiana Mogiko!

Il volume avrà sia una edizione regular che una versione variant acquistabile in combo con un gadget da non perdere: lo standee di Rushi e Toma.

Le avventure di Nazuna terminano nel 20° volume di Call of the Night, ma se siete in cerca di nuove storie in tema siete sempre in tempo immergervi nel tenebroso mondo di #DRCL midnight children: questa settimana usciranno ben 2 volumi, il 5 e l’1 in edizione celebration variant.

L’arte straordinaria di Shin’ichi Sakamoto continua infatti a incantare i lettori italiani con il quinto volume della sua rivisitazione manga del Dracula di Bram Stoker, ma non è tutto: i fan del Sensei non potranno lasciarsi sfuggire i volumi della Sakamoto Celebration Variant Collection, edizioni speciali dei numeri uno delle serie più amate dell’autore. Una vera caccia al tesoro per i collezionisti: l’edizione variant di #DRCL midnight children 1 sarà disponibile su tutti i canali, mentre Innocent 1 sarà reperibile solo nelle fumetterie, Masurao 1 sarà un’esclusiva Amazon, e The Climber 1 approderà unicamente nei negozi Funside.

Presto disponibili anche Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto tanto 10, Mononogatari 13 e The Dangers in my Heart 10.

Anche Edizioni BD offre molte entusiasmanti novità! Il rapper e cantautore Anastasio firma con il disegnatore Arturo Lauria e gli sceneggiatori Egidio Matinata e Davide Nota la graphic novel Le Macchine Non Possono Pregare. Una originale opera rap che esplora, attraverso parole e immagini, i temi del nuovo album dell’artista in un progetto crossmediale senza precedenti!

Dal catalogo della casa editrice statunitense BOOM! Studios arriva in edizione italiana il primo volume della serie Skull-Crusher! firmata da Josie Campbell con i disegni della giovane promessa italiana Alessio Zonno. Sullo sfondo di un’America post-apocalittica la giovane Trini va pazza per lo sport popolare violentissimo conosciuto come Screaming Pain Ball ed è pronta a lanciarsi in qualsiasi folle avventura pur di conoscere di persona la sua eroina: l’imbattibile giocatrice dal nome di battaglia “Skull-Crusher”. Un mix di adrenalina, azione e risate che oltre alla edizione regular sarà disponibile anche con una esclusiva copertina variant realizzata da Simone Di Meo.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 7 maggio 2025.

#DRCL – midnight children 1 Variant

#DRCL – midnight children 5

Black Letter 3

Call of the Night 20

Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto tanto 10

Mononogatari 13

The Dangers in my Heart 10

