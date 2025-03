Le uscite J-POP Manga del 5 marzo 2025

Tra le uscite J-POP Manga del 5 marzo 2025 continua con il 4° volume Chaos Game, l’incalzante manga thriller scritto e illustrato da Daiki Yamazaki. Una giornalista d’inchiesta si trova invischiata in un gioco all’ultimo sangue ben più grande di lei, ma a cui in qualche modo, è sempre stata destinata…

Tornano Squalificati – Ranger Reject 14, il nuovo successo del creatore di The Quintessential Quintuplets Negi Haruba, e The Dangers in my Heart 9, l’originale commedia scolastica ad opera di Norio Sakurai. Ora che Kyotaro e Yamada si sono dichiarati possono finalmente fidanzarsi. Mentre esplorano insieme la vita di coppia hanno in testa un solo pensiero: il primo bacio!

Vanno avanti i match all’ultimo sangue delle streghe più spietate e sensuali della storia in The War of Greedy Witches 11 e approda in libreria e fumetteria anche Endroll Back 2.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 5 marzo, mentre qui potete leggere le anticipazioni per tutto il mese di marzo.

Chaos Game 4

Endroll Back 2

Squalificati – Ranger Reject 14

The Dangers in my Heart 9

The War of Greedy Witches – Majo Taisen 11

USCITE DIGITALI

Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto tanto 1

Lei e il suo cane da guardia 4

Squalificati – Ranger Reject 14

Twilight Out of Focus 4

RISTAMPE