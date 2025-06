Le uscite J-POP Manga del 4 giugno 2025

Tra le uscite J-POP Manga del 4 giugno 2025 arriva il primo volume di Credimi, è amore, una travolgente storia d’amore tra un teppista e una studentessa modello.

Risa è una ragazza molto previdente a cui piace cavarsela da sola in ogni situazione e andare in giro con tutto l’occorrente per affrontare qualsiasi emergenza. Un giorno si ritrova a soccorrere Zen, un ragazzo appena uscito da una rissa. Lui decide di sdebitarsi offrendole una mano ogniqualvolta lei si trovi in difficoltà, ma Risa riuscirà davvero a lasciarsi andare e a fidarsi di quello che alle apparenze sembra solo un teppista? E cos’è quella strana sensazione che prova quando lo incontra? Arriva in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 4 giugno per J-POP Manga la serie shojo da oltre 600.00 copie distribuite solo in Giappone: Credimi, è amore di Fujimomo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Continua con il secondo volume Fall in Love, You false Angels, una commedia romantica fuori dagli schemi fresca di vittoria ai Kodansha Awards nella categoria “Miglior Shojo” con due protagonisti all’apparenza perfetti, ma con un lato nascosto. Otogi Katsura ama recitare la parte della studentessa modello ma sotto sotto nasconde un cuore oscuro che non vuole rivelare a nessuno e che viene invece notato da Toki Ninomae, altro compagno di scuola all’apparenza impeccabile…

Presto disponibili anche Atom The Beginning 20, Il mistero di Ron Kamonohashi 14, La mia senpai è un ragazzo 3, Shadow House 18 e Zombie 100 17.

Edizioni BD presenta il secondo volume di Briar di Chris Cantwell, appassionante rivisitazione della favola della bella addormentata. E se Rosaspina non fosse stata affatto ridestata dal bacio di un principe, ma si fosse svegliata sola, in un mondo allo sbando dove può contare solo sulle proprie forze per sopravvivere e riportare stabilità nel Regno?

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 4 giugno 2025.

Le uscite J-POP Manga del 4 giugno 2025

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Credimi, è amore 1

Atom The Beginning 20

Fall in Love, You false Angels 2

Il mistero di Ron Kamonohashi 14

La mia senpai è un ragazzo 3

Shadows House 18

Zombie 100 – 17

USCITE DIGITALI

Credimi è amore 1

Fall in Love, You false Angels 2

Inazuma & Romance – Colpo di fulmine 1

Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto tanto 9-10

RISTAMPE