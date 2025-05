Le uscite J-POP Manga del 28 maggio 2025

Tra le uscite J-POP Manga del 28 maggio 2025 arriva La tomba del faraone, l’epico manga storico dell’autrice de Il poema del vento e degli alberi Keiko Takemiya, proposto in uno speciale cofanetto da 4 volumi che racchiudono la serie completa.

Quattro millenni fa, la solida unità dell’Egitto si sgretola inaugurando un’epoca di conflitti. In questi anni dominati dal rancore, in cui il potere è l’unica cosa che conta, la piccola e pacifica nazione di Esteria, ricca di sapienza e cultura, viene distrutta da Sneferu, sovrano del potente regno di Urjna. Così Sariokis, il bellissimo principe di Esteria, giura di vendicare la sua gente… Un destino crudele tesse la trama di questo dramma di amore e battaglie ambientato nell’Antico Egitto.

A cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta fu proprio sull’onda del successo di questo emozionante dramma storico che Keiko Takemiya riuscì a pubblicare il capolavoro Il poema del vento e degli alberi, fino a quel momento rifiutato da diversi editori e considerato oggi una pietra miliare del genere Boy’s Love.

Preparatevi a Occhi, un volume unico di grande formato e interamente a colori illustrato dal maestro del manga horror Junji Ito!

Quante volte vi è sembrato di vedere un volto impresso su una nuvola, tra le fronde di un albero o nel gioco di luce sul vetro di una finestra? E se queste facce non fossero solo un’illusione ottica ma esistessero davvero e una volta viste per la prima volta iniziassero a ricambiare lo sguardo?

Occhi è l’adattamento illustrato del racconto di Soshichi Tonari vincitore del “Ghost Story Picture Book Contest” indetto dall’editore Iwasaki Shoten. Una storia che, in assoluta sintonia con lo stile di Junji Ito, parte da una piccola stranezza che, pagina dopo pagina, diventa sempre più presente e ingombrante fino a immergere il lettore in un vortice di paranoia e inquietudine.

Una favola da brivido adatta a tutte le età perché, come ha dichiarato il curatore dell’edizione originale Masao Higashi, “fin da piccoli, il fascino per le storie dell’orrore aiuta i bambini a coltivare una fervida immaginazione e a sviluppare la personalità giusta per mantenere il controllo anche davanti a eventi inaspettati.” Inoltre, aggiunge: “queste aiutano ad apprendere in modo naturale nozioni basilari e fondamentali per un essere umano, come l’importanza della vita e quanto sia terribile fare del male agli altri”.

Una novità che non può mancare nella propria collezione di opere di Junji Ito, leggenda vivente dell’horror giapponese!

Presto disponibili anche Firefly Wedding 3, Game of Familia 13 e Il drago e il camaleonte 3.

Dopo La Pazza del Sacro Cuore, tornano in libreria e fumetteria per Edizioni BD, in nuove edizioni ricche di contenuti extra, altre due imperdibili opere scaturite dal genio di Alejandro Jodorowsky e Moebius: Artigli d’angelo e Gli Occhi del Gatto!

Arriva alla sua conclusione la saga weird western creata da Jacopo Paliaga e Alessio Fioriniello con l’uscita di The Frontier 3!

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 28 maggio 2025.

La tomba del faraone Box Vol. 1-4

Occhi

Firefly Wedding 3

Game of Familia 13

Il drago e il camaleonte 3

Uscite digitali

Firefly Wedding 3

Kowloon Generic Romance 9-10

Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto tanto 7-8

Lei e il suo cane da guardia 9

Ristampe