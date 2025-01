Junji Ito e Dead by Daylight: l’evento horror che unisce anime e videogiochi

Dead By Daylight, uno dei giochi horror più popolari sul mercato, ha spesso ospitato crossover con grandi franchise del genere. Icone come Nightmare on Elm Street, The Ring e Hellraiser hanno trovato spazio nel videogioco di sopravvivenza asimmetrica. Questa volta, però, il gioco entra nel mondo dell’horror giapponese con un evento speciale dedicato a Junji Ito, maestro del manga dell’orrore. Per celebrare il crossover, Ito stesso ha preso in mano il controller e si è immerso nel mondo di Dead By Daylight.

Un evento che trasforma i personaggi

Lanciato il 7 gennaio, il crossover con Junji Ito ha portato nuovi look per alcuni dei killer e sopravvissuti di Dead By Daylight, ispirati ai suoi personaggi più celebri. Tra i killer, The Artist diventa Miss Fuchi (The Model), The Spiritdiventa Tomie, mentre The Dredge si trasforma in Half Spirits’ Torments. Anche i sopravvissuti hanno subito una metamorfosi: Yui Kimura diventa Tsukiko, Yun-Jin Lee si trasforma in Terumi e Kate Denson diventa il “Puppet’s Troubled Ballet.”

Junji Ito ha commentato l’evento, dicendo:

“Questa volta ho avuto l’opportunità di giocare a Dead By Daylight. I personaggi che ho creato sono diventati killer e fanno cose davvero orribili nel gioco. È stato emozionante vederli trasformarsi in personaggi ancora più terrificanti.”

Il debutto di Junji Ito come gamer

Per celebrare il crossover, Crunchyroll ha realizzato un video in cui Junji Ito gioca a Dead By Daylight, mostrandosi per la prima volta nel ruolo di “Let’s Player.” Questo segna un momento speciale per i fan, che hanno potuto vedere l’autore interagire direttamente con le sue creazioni, ora reinterpretate in chiave videoludica.

Possibili crossover futuri

Anche se non ci sono conferme ufficiali, Dead By Daylight potrebbe espandere ulteriormente la sua collaborazione con l’universo degli anime. Nel 2023, Behaviour ha lanciato un sondaggio chiedendo ai giocatori quali franchise anime vorrebbero vedere nel gioco. Tra le opzioni figuravano titoli come Berserk, Chainsaw Man, Demon Slayer, Tokyo Ghoul e Hunter x Hunter. Questo dimostra l’interesse dello studio nello sviluppare ulteriormente questa sinergia tra horror e anime.

L’universo horror di Junji Ito e il futuro di Dead By Daylight

Junji Ito è reduce da un importante adattamento animato: Uzumaki, trasmesso su Adult Swim, ha portato sullo schermo una delle sue opere più iconiche. Inoltre, Fangoria Studios sta lavorando a tre film live-action basati sui suoi lavori, inclusi Bloodsucking Darkness e The Mystery of The Haunted House.

Anche Dead By Daylight non si ferma qui: Blumhouse sta sviluppando un film live-action basato sul gioco, con Jason Blum che ha confermato che la sceneggiatura è in lavorazione. Resta da vedere quali killer saranno protagonisti, ma il film promette di portare il terrore di Dead By Daylight al cinema.

Questo evento rappresenta un incontro unico tra il mondo degli anime e quello dei videogiochi horror, celebrando la creatività e il terrore che entrambi possono offrire.

Fonte Comic Book