Le uscite J-POP Manga del 23 aprile 2025

Tra le uscite J-POP Manga del 23 aprile 2025 arriva il nuovo, attesissimo volume 14 de I diari della Speziale, sia in versione regular che special edition: all’interno di quest’ultima, uno speciale booklet con più di 50 illustrazioni a colori realizzate da Nekokurage e Itsuki Nanao!

I diari della Speziale rappresenta un caso emblematico di successo editoriale nel panorama dei manga contemporanei. Nato originariamente come romanzo online, ha rapidamente conquistato il pubblico giapponese, venendo adattato prima in light novel e successivamente in manga nel 2017. L’opera ha ottenuto riconoscimenti significativi, classificandosi al primo posto ai prestigiosi Tsugi ni Kuru Manga Awards nel 2019. La light novel ha goduto di un successo commerciale notevole, piazzandosi al sesto e quinto posto tra le più vendute rispettivamente nel 2019 e 2020. Il crescente apprezzamento da parte del pubblico ha portato alla realizzazione di un adattamento anime nel 2023, trasmesso anche in Italia dal dicembre 2024. Il successo è attribuibile all’originale ambientazione nell’antica Cina imperiale e alla trama che combina elementi di giallo, storia e commedia.

Giungono invece al termine l’enigmatico thriller Chaos Game con il volume 5 e l’avvincente GuruGuru – Il girotondo della magia con il volume 8.

Presto disponibili anche Akane Banashi 11, Pokémon – La Grande Avventura 24 e Rent a Girlfriend 26.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 23 aprile.

Akane Banashi 11

Chaos Game 5

GuruGuru 8

I diari della Speziale 14

I diari della Speziale 14 – Ed. Speciale con Booklet

Pokemon La Grande Avventura 24

Rent a Girlfriend 26

USCITE DIGITALI

Akane Banashi 11

Kowloon Generic Romance 4

Rent a Girlfriend 26

Masurao 7

The Climber 13-14-15

