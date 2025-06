Le uscite J-POP Manga del 2 luglio 2025

Tra le uscite J-POP Manga del 2 luglio 2025 continua il viaggio di Dai Miyamoto nel primo volume di Blue Giant Explorer, il terzo arco narrativo della serie firmata da Shinichi Ishizuka e Number 8, che avrà in allegato un poster pieghevole da collezione interamente a colori.

Con il suo sassofono ha girato il Giappone e conosciuto la scena musicale europea… Ora il il giovane e ambizioso Dai Miyamoto è pronto per andare ad esplorare il Paese dove il jazz è nato: gli Stati Uniti d’America!

Dopo aver conseguito la patente di guida in Giappone, Dai Miyamoto parte per gli Stati Uniti, portando con sé solo il suo sax tenore. Nel frattempo, viene a sapere che anche Yukinori, suo vecchio compagno nei JASS, si trova in America. Dai sbarca a Seattle, sulla costa occidentale, intenzionato a conoscere l’intero Paese, città per città, territorio per territorio, persona per persona, e dare così vita a una sonorità completamente nuova. Ha inizio la sua avventura on the road!

Blue Giant è stato candidato a tutti i più importanti premi nipponici e ha vinto il 62º Premio Shōgakukan per i manga nella categoria generale e il 20° Japan Media Arts Festival Award. Ha guadagnato molto velocemente anche il successo internazionale ed è stato candidato come miglior serie al 51esimo Festival Internazionale del fumetto di Angoulême. Dal primo arco narrativo della serie è stato tratto un film anime di successo con la colonna sonora della celebe pianista Hiromi Uehara nominato agli Oscar 2024 come miglior lungometraggio d’animazione.

Il percorso di crescita professionale, e personale, di Dai Miyamoto per diventare il miglior sassofonista del mondo non si ferma! Fino a che punto lo porterà la sua passione?

In arrivo anche il primo volume de La voce della strada., la serie sul rap scritta e illustrata da Kei Usuba; un manga tra degrado e poesia acclamata da Keigo Shinzo (Hirayasumi) e candidata ai Kono Manga ga Sugoi!

A Yukito Oji la vita non ha mai regalato nulla. Orfano e abbandonato a sé stesso, trascorre giornate vuote a spacciare nelle periferie di Osaka, senza sogni né illusioni per il futuro. Solo quando fa rap riesce a mettere in parole la sua rabbia e a cercare faticosamente un riscatto…

Questa è la storia di Yukito Oji, 17 anni, spacciatore. Rimasto solo al mondo in tenera età, dopo la morte della madre tossicodipendente e dell’adorata sorella maggiore, gli resta un unico amico disposto a credere in lui… Cosa cela nel suo cuore, mentre continua a spacciare con il volto tumefatto degli abusi dei suoi superiori? Una storia drammatica, un vivido ritratto di chi ripone nella musica ogni speranza di salvezza.

Un dramma umano scandito dal beat: potente, lucido, crudo. La voce di chi non ha voce, eppure non riesce a stare zitto. Keigo Shinzo (Randagi, Hirayasumi) ha definito Kei Usuba “nuova stella del mondo dei manga” e la serie è stata incensata da autori del calibro di Kohei Horikoshi (My Hero Academia) e il regista Hirokazu Kore’eda (Shoplifters, Monster).

Le uscite J-POP Manga del 25 giugno 2025

Blue Giant Explorer 1

La voce della strada 1

Il drago e il camaleonte 4

Komi can’t communicate 35

Rosen Garten Saga 10

Tatari 2

The Dangers in my Heart 11

Twilight Out Focus Box 3

Uscite digitali

La voce della strada 1

Komi can’t communicate 35

Rosen Garten Saga 10

Tatari 2

Made in Abyss 3

The Dangers in my Heart 3

Shadows House 2

Hell’s Paradise – Jigokuraku 4

Ristampe