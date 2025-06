Le uscite J-POP Manga del 18 giugno 2025

Tra le uscite J-POP Manga del 18 giugno 2025 torna Goblin Slayer di Kumo Kagyu e Kosuke Kurose con il numero 16 e continua Shimazaki nella terra della pace con il volume 5.

Questo seinen action‑thriller scritto da Gouten Hamada e disegnato da Takeshi Seshimo vede come protagonista Shingo Shimazaki, rapito da bambino da un’organizzazione terroristica globale chiamata LEL, addestrato come soldato e finalmente tornato in Giappone dopo trent’anni di prigionia. La vicenda alterna momenti di normale quotidianità – bulli di quartiere, mafie locali – ad azioni spietate, in un’atmosfera cupa e realistica. Il punto di forza del manga risiede nella sua profondità psicologica: i personaggi nascondono segreti e vivono una tensione interiore tra redenzione e sete di vendetta. L’opera, premiata (tra cui Saitō Takao Award) e selezionata per importanti riconoscimenti (Next Manga Award, Manga Taishō, Kono Manga Ga Sugoi!), esplora il confine tra pace apparente e guerra interiore.

In arrivo anche il volume 26 di Dance Dance Danseur, la serie che segue Junpei Murao, adolescente appassionato di balletto che abbandona la danza per conformarsi a stereotipi di mascolinità dopo la morte del padre. Solo l’incontro con Miyako lo riaccende verso il balletto, in un’emozionante storia di crescita, sfida ai pregiudizi e liberazione interiore

In arrivo tante nuove prime uscite digitali, come Hell’s Paradise – Jigokuraku, Made in Abyss, Shadow House e The Dangers in my Heart.

Presto nuovamente disponibili anche due grandi titoli di Taiyo Matsumoto: Ping Pong e Sunny!

Dance Dance Danseur 26

Goblin Slayer 16

Pokémon La Grande Avventura 26

Shimazaki nella terra della pace 5

Uscite digitali

Inazuma & Romance – Colpo di fulmine 3

Hell’s Paradise – Jigokuraku 2-3

Made in Abyss 1

Shadows House 1

The Dangers in my Heart 1-2

Ristampe